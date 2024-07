Diablo 4 Saison 5 va avoir plus de 50 nouveaux objets Uniques et Légendaires

Avec le lancement de la Saison des Hordes Infernales de Diablo 4, les joueurs auront la chance de découvrir plus de 50 nouveaux objets Uniques et Légendaires « Infernaux ».

Une actualité de Blizzard a détaillé en profondeur les nouvelles fonctionnalités qui arriveront dans la Saison 5 de Diablo 4, qui commence le 6 août à 19h (heure de Paris).

Non seulement les joueurs bénéficieront d’un mode endgame Hordes Infernales et de mises à jour de qualité de vie (QoL) pour l’événement des Vagues Infernales, mais également de plus de 50 objets Uniques et Légendaires aux qualités infernales.

Selon l’article de blog, la Saison des Hordes Infernales introduira ces objets de manière permanente pour les Royaumes Saisonniers et Éternels.

Blizzard Entertainment La Saison des Hordes Infernales va apporter beaucoup de nouveautés à Diablo 4.

Blizzard explique comment ces « armes possèdent des qualités qui évoquent les Enfers où elles ont été forgées », ce qui implique que les nouvelles armes auront des affixes ou des qualités visuelles différentes des objets Uniques et Légendaires auxquels les joueurs étaient habitués.

Le studio a ensuite confirmé que les joueurs pourront obtenir ces objets en battant des ennemis à travers Sanctuaire, mais les chances de drop augmenteront avec les Butins Infernaux des Hordes Infernales.

Les Hordes Infernales sont une nouveauté endgame basée sur des vagues qui permettra aux joueurs de tuer de grandes vagues d’ennemis dans un temps limité. Après l’expiration du temps, les joueurs pourront choisir l’une des trois Offrandes Infernales.

Les Butins Infernaux sont des récompenses que les joueurs peuvent obtenir après avoir dépensé de l’Éther Ardent. Ces récompenses peuvent offrir aux joueurs une chance plus élevée d’obtenir un objet Unique ou Légendaire Infernal.

Dans un post sur le subreddit de Diablo 4 à propos de cet article de blog, les joueurs ont exprimé leur surprise quant au nombre de nouveaux objets arrivant, un joueur disant « cette saison apporte un tas de nouveautés ».

La Saison 5 de Diablo 4 promet d’apporter une nouvelle vague d’excitation avec ses objets Uniques et Légendaires infernaux, garantissant aux joueurs une expérience encore plus immersive et palpitante.