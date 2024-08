Explication des Hordes Infernales de Diablo 4 Saison 5

Les Hordes Infernales sont une source clé d’EXP et de nouveaux objets uniques de la Saison 5 dans Diablo 4, mais avec toutes les nouvelles mécaniques et fonctionnalités, comprendre leur fonctionnement peut ne pas être facile.

Compléter ces hordes est crucial pour obtenir des objets universels comme la Couronne de Lucion et des objets uniques spécifiques à chaque classe, comme le Basilic pour les Druides. De plus, les Hordes Infernales offrent une excellente quantité d’EXP, surtout lorsque les ennemis ont 10 à 15 niveaux de plus que vous.

Dans ce guide, nous allons vous expliquer comment débloquer et réussir les Hordes Infernales dans la Saison 5 de Diablo 4.

Pour débloquer les Hordes Infernales dans Diablo 4, suivez la quête « Les Yeux de l’Ennemi » dans le niveau de monde 3. Complétez la quête « Péchés des Volontaires » pour recevoir votre première Boussole Infernale. Ensuite, utilisez cette boussole pour activer les donjons des Hordes Infernales.

Blizzard Entertainment Les Hordes Infernales sont des défis puissants qui deviennent de plus en plus difficiles à mesure que vous progressez.

Il s’agit de donjons basés sur des vagues, avec une difficulté croissante. Vous affrontez des vagues d’ennemis qui deviennent plus coriaces au fur et à mesure. Chaque palier, de 1 à 8, offre de meilleures récompenses, mais aussi des défis plus redoutables.

Les Hordes Infernales sont divisées en paliers, le palier 1 étant disponible au niveau de monde 3 et le palier 3 commençant au niveau de monde 4. Les paliers plus élevés fournissent un meilleur butin, y compris des affixes supérieurs garantis, mais ils sont également plus difficiles.

Dans les Hordes Infernales de Diablo 4, vous disposez de 60 secondes par vague pour accumuler de l’Éther Brûlant, une denrée très précieuse du royaume de la Haine. Chaque vague offre des avantages et des malus qui influencent votre expérience et vos récompenses.

À la fin de chaque vague, vous pouvez choisir parmi trois offrandes, chacun étant associé à un malus. Les avantages augmentent vos gains d’Éther Brûlant, tandis que les malus rendent le donjon plus difficile.

Vous gagnez de l’Éther Brûlant en détruisant des flèches spirituelles, des masses éthérées, et divers types d’ennemis comme les démons éthérés et des seigneurs éthérés. Compléter ces objectifs pendant les vagues vous rapportera de l’Éther Brûlant supplémentaire, essentiel pour débloquer des récompenses précieuses.

La phase finale des Hordes Infernales consiste à affronter le Conseil Funeste, un groupe de plusieurs boss tout droit venus de Diablo 2, chacun ayant des mécaniques uniques.

Vous pouvez obtenir des Boussoles Infernales en jouant normalement ou en les fabriquant à l’aide d’Âmes Oubliées chez l’Occultiste.

Assurez-vous de recycler vos anciennes boussoles pour recevoir des Parchemins Abyssaux, nécessaires pour améliorer les paliers de vos boussoles. Pour les donjons de plus haut niveau, fabriquer des boussoles peut être plus avantageux.

Maintenant que vous savez tout sur les Hordes Infernales de Diablo 4, vous pourriez vouloir en savoir plus sur les meilleurs builds de la Saison 5.

