Diablo 4 Saison 2 : Date, mécaniques, nouveaux boss…

La Saison 2 de Diablo 4 approche à grands pas. Voici tout ce que vous devez savoir avant de plonger dans la Saison du Sang.

Après un nouveau Developer Update Livestream, la Saison du Sang de Diablo 4 commence sérieusement à se préciser. En effet, Blizzard a divulgué bien des détails sur la saison 2 de son ARPG.

Ainsi, on connait notamment la date de début de cette saison sanguinolente, qui plaira aux amateurs de vampires et autres êtres assoiffés d’hémoglobine. La Saison du Sang inclura une nouvelle quête, cinq boss endgame et une tonne d’ajustements demandés par la communauté.

Sommaire

Les développeurs de Diablo 4 ont confirmé que la Saison 2 commencera le 17 octobre 2023 et sera appelée Saison du Sang.

Les joueurs pourront continuer de profiter de tout ce qui est lié à la Saison de la Malfaisance jusqu’au 9 octobre 2023. Les aventuriers pourront utiliser la période entre les saisons pour optimiser leurs builds, farmer des objets légendaires et terminer les quêtes d’endgame qui étaient auparavant buggées avant la sortie de la mise à jour 1.1.3.

En parallèle de la sortie de la Saison 2, Diablo 4 sera également disponible sur Steam le 17 octobre.

Histoire de la Saison 2 de Diablo 4

De simple rumeur, les attaques de vampires sont devenues un véritable fléau pour Sanctuaire. Devant ce problème de taille, les chasseurs de vampire dont la narratrice Erys sont débordés et cherchent l’aide d’un aventurier. C’est aventurier… c’est vous.

Selon la chasseuse de vampires, l’invasion vampirique sera incontrôlable dans la Saison 2 de Diablo 4. Les joueurs devront traquer et tuer des créatures vampiriques et des démons d’élite qui transformeront les gens et tueront tout ce dans quoi ils planteront leurs crocs.

Tous les nouveaux boss de la Saison 2 de Diablo 4

La Saison du Sang de Diablo 4 comportera cinq nouveaux boss de fin de jeu, qui s’ajouteront à la liste classique des ennemis que les Errants rencontrent dans le jeu de fin de Diablo 4.

Les cinq nouveaux combats de boss ajoutés dans la Saison 2 sont :

Grigoire, le saint galvanisant (Niveau de monde 3 et 4)

Écho de Varshan (Niveau de monde 3 et 4)

La Bête dans la Glace (Niveau de monde 4)

Sombre seigneur (Niveau de monde 4)

Écho de Duriel (Niveau de monde 4)

Ces nouveaux combats de boss seront débloqués une fois que vous aurez réussi différentes tâches à travers le monde du jeu, avec différentes ressources nécessaires pour affronter chaque boss. De nouveaux combats de boss deviennent disponibles au fur et à mesure que vous progressez à travers les Niveaux de monde 3 et 4.

Blizzard a confirmé que ces élites ont été créées pour que les aventuriers puissent cibler spécifiquement des objets Uniques et Uber Uniques. Chacun d’eux a sa propre table de loot, avec une chance significativement accrue d’obtenir des Uber Uniques.

Activités endgame dans la Saison 2 de Diablo 4

Le temps entre les Événements de Légion a été considérablement réduit, passant de 30 à 25 minutes. Outre les événements de la Légion, les apparitions de Boss Mondiaux seront désormais beaucoup plus fréquentes et les messages d’avertissement apparaîtront 1h avant le combat.

Les récompenses en Or et en Expérience ont été augmentées pour les Offrandes torturées lors des Vagues Infernales. Blizzard a également équilibré les niveaux de récompenses octroyées par l’Arbre des Murmures pour assurer un gain d’expérience plus rapide.

Courbe de progression dans la Saison 2 de Diablo 4

Les développeurs ont également annoncé que passer du niveau 1 à 100 serait 40 % plus rapide dans la Saison 2 de Diablo 4 par rapport à la Saison 1 et au Royaume Éternel.

Plusieurs nouveaux ajustements ont été apportés à la progression du joueur et des monstres, selon les notes officielles sur le site web de Blizzard :

Réduction du temps nécessaire pour atteindre le niveau 100, rendant le parcours environ 40 % plus rapide. L’expérience gagnée en tuant des monstres au niveau 50+ a été considérablement augmentée et augmente régulièrement à mesure que vous montez de niveau.

Empêcher que les monstres deviennent moins puissants à mesure que le niveau du personnage augmente, en faisant en sorte que les monstres dans les Niveaux de monde III et IV correspondent au moins au niveau actuel du joueur après les niveaux 55 et 75 respectivement. Cela améliore l’expérience globale de progression, la rendant beaucoup plus fluide.

Les encens accordent désormais un bonus d’Expérience et persistent après la mort.

Augmentation de la puissance des bonus d’Expérience (Élixir, Bénédictions Saisonnières) en les rendant multiplicatifs avec le bonus du niveau de monde.

Donjons du Cauchemar dans la Saison 2 de Diablo 4

Dans la Saison 2 de Diablo 4, les Sigils transporteront désormais les joueurs directement à l’intérieur des Donjons, éliminant ainsi le besoin de nettoyer la zone devant les donjons. Outre le gain d’XP et la téléportation dans les Donjons, Blizzard a également corrigé plusieurs afflictions de Donjon.

De plus, les Donjons ont été revus pour être plus linéaires. Les objectifs principaux seront tous situés sur un parcours défini, limitant le risque que les joueurs les ratent et doivent faire demi-tour.

Drop des objets dans la Saison 2 de Diablo 4

L’espace d’inventaire a été considérablement amélioré dans la Saison 2 de Diablo 4, car les Gemmes sont désormais un matériau d’artisanat. De plus, les joueurs ne perdront plus leur expérience en mode Hardcore en raison de problèmes de connexion. À la place, un Parchemin d’évasion sera maintenant consommé si un joueur Hardcore se déconnecte pendant un combat, le téléportant à un endroit sûr.

Réduction de l’encombrement des inventaires et des voyages inutiles en ville :

Dans le Niveau de moànde III : les objets Normaux, Magiques et Rares non-sacrés tomberont sous forme de ressources d’artisanat.

Dans le Niveau de monde IV : les objets Normaux, Magiques et Rares non-ancestraux tomberont sous forme de ressources d’artisanat. Les taux de drop d’or dans les Paliers Mondiaux 3 et 4 ont été augmentés pour compenser cela.

Améliorations QoL de Saison 2 de Diablo 4

Blizzard a également préparé plusieurs autres changements dans la Saison 2 de Diablo 4, tels que des améliorations de l’UI & UX, et du système de monture.

Les développeurs de Blizzard ont promis de partager plus d’informations avec les joueurs lorsque la Saison 1 touchera à sa fin.

