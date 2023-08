Les joueurs de Diablo 4 outrés par le nombre ridicule de Cimiers Arlequin (Shako) en jeu

Les Uber Uniques sont les équipements les plus rares de Diablo 4. L’un d’entre eux, le Cimier Arlequin ou “Shako” n’existerait qu’en quelques exemplaires.

Butin, butin, et encore plus de butin. C’est à peu près la finalité de l’ARPG Diablo 4. C’est pourquoi les joueurs passent des heures à s’acharner dans les Donjons du Cauchemar et contre les Boss Mondiaux dans l’espoir d’obtenir des Aspects parfaits, des équipements de rêve… voire mieux.

En effet, il existe une catégorie d’objets si rares qu’espérer en tenir un entre ses mains relève d’un optimisme déraisonnable. Les “Uber Uniques” sont des objets légendaires, qui n’existent pour certains qu’en une poignée d’exemplaires.

Lors de la Gamescom 2023, Blizzard a annoncé que la communauté avait passé 1,3 milliard d’heures à explore Sanctuaire. lorsqu’on met ce nombre impressionnant face au nombre de Cimier Arlequin en circulation dans le jeu, on obtient une statistique qui fait froid dans le dos.

Les joueurs de Diablo 4 frustrés par le Cimier Arlequin “impossible à obtenir”

Le Cimier Arlequin, communément appelé Shako, est l’un des Uber Uniques de Diablo 4. Des objets incroyablement rares avec des taux de drop minuscules. Le shako pourrait bien être le plus rare de tous, selon Blizzard.

Rod Fergusson a révélé à la Gamescom 2023 que plus de 1,3 milliard d’heures de jeu avaient été accumulées en jeu. Bien que ce chiffre soit impressionnant, l’utilisateur Reddit Maddstaxx l’a mis en perspective avec une autre stats incroyable : “Seuls 3 shakos ont été confirmés depuis la sortie. C’est un Jeu basé sur le butin dans lequel on ne peut pas obtenir le meilleur butin. Blizzard a d’une certaine manière dépassé mes attentes.”

De nombreux autre joueurs ont partagé leur frustration en commentaires. Si l’idée qu’il existe des objets très rares et puissant plait, beaucoup pensent que Blizzard a poussé le concept beaucoup trop loin :

“Sur le papier, des uniques super rares c’est cool, mais en pratique ce n’est vraiment pas le cas. Dans Diablo 2, il y a beaucoup d’objets uniques qui sont très rares à trouver aussi. La différence étant que j’ai l’impression d’avoir vraiment une chance de les trouver […] alors que dans Diablo 4 je sais que je n’en trouverai pas.”

Malgré tout, il est tout à fait possible – et même probable – qu’il existe plus de 3 Cimiers Arlequin en circulation dans Diablo 4. En effet, des joueurs pourraient parfaitement l’avoir drop sans le crier sur les réseaux sociaux.

Qu’il existe 3 Shako, 10 ou même 100, il reste indéniable que ce Heaume est d’une rareté frôlant l’absurde… peut-être même un peut trop.