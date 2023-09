Diablo 4 : les joueurs demandent une refonte massive car le jeu est “mort”

La saison 2 est attendue de pied ferme par les joueurs de Diablo 4. Après un démarrage solide, le nombre de joueurs et de viewers n’a fait que diminuer, si bien que la communauté estime qu’une refonte massive est nécessaire pour éviter la mort définitive du jeu.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’engouement pour Diablo 4 fut aussi intense que bref. Dans les semaines qui ont suivi son lancement, le quatrième volet de la populaire franchise de Blizzard n’a fait que pulvériser des records, mais tout a changé lorsque la saison 1 a été déployée.

De nombreux joueurs estiment que Blizzard n’a pas su capitaliser sur la période de sortie prometteuse du jeu. Alors que les problèmes étaient soulevés les uns après les autres, les développeurs se sont efforcés de rectifier le tir, tout en travaillant en coulisse sur la suite du jeu.

Alors que le lancement de la saison 2 approche à grands pas, les joueurs de Diablo 4 commencent à se soucier du contenu qui sera d’actualité, car à leurs yeux cette nouvelle saison sera un moment crucial.

La Saison 2 de Diablo 4 pourrait donner un second souffle au jeu

C’est la dégringolade pour Diablo 4 qui a connu une énorme baisse de viewers sur Twitch depuis le début de la Saison 1. Autour du lancement de cette nouvelle saison, le nombre de viewers tournait autour d’environ 700K, et maintenant il est tombé à environ 1 000. Bien que cela ne soit pas un facteur décisif pour le titre, ça reste un signe inquiétant.

Sur Reddit, un internaute a expliqué pourquoi selon la saison 2 était cruciale : “La saison 2 a besoin de quatre fois plus de contenu, si cela ne peut être réalisé alors laissez-le dans la tombe où il est déjà et enterrez-le ! Le jeu est mort, malheureusement, j’ai enfin dû l’accepter. J’ai vraiment apprécié ce jeu, mais il n’y a vraiment plus rien à faire. L’équipe de Diablo doit apprendre des autres jeux réussis qui peuvent créer suffisamment de contenu pour tous ceux qui jouent à ces jeux !”

Un certain nombre joueurs estiment que le contenu saisonnier ne suffit pas pour assouvir leur soif de nouveau contenus, et ils ne voient pas d’un bon œil l’idée de devoir payer pour en obtenir.

“Vous n’obtiendrez pas de contenu significatif sans le payer, ils l’ont bien clarifié”, a déclaré un internaute tandis qu’une autre personne a ajouté : “Préparez-vous à être déçus. Aucun contenu saisonnier ne quadruplera le jeu de base.”

“Il ne s’agit pas de la quantité de contenu, mais de la qualité. Les gens ont farmé D2 pendant des années, mais le farm de D4, c’est juste un coup dur”, a avancé un autre internaute.

La bonne nouvelle est que Blizzard a d’ores et déjà annoncé que la Saison 2 de Diablo 4 serait plus conséquente que la Saison 1, et qu’elle ramènera une fonctionnalité très appréciée de Diablo 3.

