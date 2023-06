Les joueurs de Diablo 4 espèrent l’ajout rapide d’anciennes classes iconiques

Diablo 4 propose à ses joueurs de choisir leur classe parmi 5 options, mais les fans ont déjà désigné deux classes qu’ils adoreraient voir rejoindre le casting.

Chacun des 5 classes de Diablo 4 apporte ses propres spécificités de gameplay mais aussi une thématique forte : le Barbare est un mastodonte destructeur au corps à corps, le Druide est un maître de la nature particulièrement polyvalent, le Nécromancien est réputé pour sa capacité à ramener les morts, le Voleur est agile et mobile, et le Sorcier déchaîne les éléments dans de puissant sortilèges.

Ces cinq classes offrent aux joueurs de Diablo 4 une multitude de choix, et un panel de gameplay impressionnant. Il y a une véritable flexibilité dans la façon dont vous pouvez aborder le combat du jeu et modeler votre propre aventure.

L’article continue après la publicité

Néanmoins, certains vétérans de la franchise n’ont pas pu s’empêcher de ressentir une légère frustration devant la liste d’anciennes classes qui n’ont pas eu leur place dans Diablo 4. Parmi ces classes, 2 en particulier sont très souvent demandée.

Blizzard Entertainment De nombreux joueurs pensent que Diablo IV manque d’utilisateur de magie de lumière

Les joueurs de Diablo 4 demandent le retour de deux classes

Si vous êtes nouveau dans la franchise Diablo, alors vous pourriez seulement être familier avec les classes mentionnées ci-dessus. Cependant, si nous faisons un voyage à travers l’histoire de Diablo, l’éventail des archétypes s’élargit.

Le Paladin et le Croisé ont déjà été des classes jouables dans Diablo. Le Paladin est un chevalier héroïque avec des pouvoirs magiques et a été exclusivement vu dans Diablo II. D’un autre côté, le Croisé a été vu pour la première fois dans l’extension Reaper of Souls de Diablo 3 et se concentre sur la magie sacrée et une défense impénétrable.

L’article continue après la publicité

Les joueurs de Diablo 4 estiment qu’il est temps de ramener une, voire deux, de ces classes dans le nouveau RPG de Blizzard.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

“Nous avons clairement besoin de quelques pouvoirs de lumière dans ce monde infernal !” a déclaré l’utilisateur Reddit Chastiell dans un post sur le subreddit Diablo 4.

Bien qu’il serait formidable pour les fans d’avoir un choix supplémentaire à faire, certains utilisateurs pensent que leur absence du jeu à la sortie est finement calculée par Blizzard.

“Oui, je trouve vraiment que l’absence du Paladin ou du Croisé est une déception. Il ne fait aucun doute que c’est prévu pour une extension ou un quelque chose pour qu’on leur donne plus d’argent”, a déclaré un joueur. Un autre a ajouté : “Je pense honnêtement que la liste de base est plutôt petite. Cela pourrait être une opinion impopulaire puisque j’ai été downvoté la dernière fois, mais je pense que nous devrions avoir plus d’options que Diablo 3. Je sais qu’il faut avoir des DLC, mais je pense qu’une nouvelle classe aurait été sympa. Pas que le Croisé soit nouveau non plus, mais voilà.”

L’article continue après la publicité

Il a déjà été confirmé que des DLC pour Diablo 4 sont en préparation. Il y a donc une forte possibilité qu’un Paladin, un Croisé, ou même d’autres classes fassent leur apparition dans le futur.