Diablo 4 est-il jouable en crossplay ? État du crossplateforme et du crossprogression sur PC et console

Diablo 4 a été lancé sur une large gamme de plateformes telles que Xbox, PlayStation et PC. Et puisque la coopération est l’un des éléments clés du jeu, certains joueurs se demandent alors si le crossplay et la crossprogression sont disponibles sur PC et consoles. Tout ce que vous devez savoir.

Le crossplay est devenu une fonctionnalité essentielle dans les jeux d’aujourd’hui, surtout dans les titres multijoueurs comme Apex Legends, Call of Duty, EA SPORTS FC et bien plus encore.

En plus de cela, les joueurs attendent également des développeurs qu’ils incluent une crossprogression qui assure que leur progression sera sauvegardée indépendamment de la plateforme.

Et avec la sortie de Diablo 4 qui possède une longue campagne et un monde ouvert vaste dans lequel vous pouvez choisir de jouer en solo ou en coopération, de nombreux joueurs se demandent s’ils vont pouvoir profiter de l’expérience avec des amis.

Découvrez alors tout ce que vous devez savoir sur le crossplay et la crossprogression dans Diablo 4.

Est-ce que Diablo 4 supporte le crossplay sur PC, Xbox et PlayStation ?

Oui, Diablo 4 dispose du crossplay qui permet aux joueurs sur PC, Xbox et PlayStation de faire équipe ensemble.

Compte tenu de l’énorme base de joueurs de Diablo sur différentes plateformes, l’ajout du crossplay et de la crossprogression est un soupir de soulagement pour de nombreux fans. Alors que la campagne est tout aussi agréable en solo, la fin du jeu implique des batailles PvP où de telles fonctionnalités seront utiles.

Est-ce que Diablo 4 supporte la crossprogression ?

Oui, Diablo 4 dispose également d’une crossprogression avec laquelle vous pouvez continuer votre aventure à la fois sur Xbox, PC et PlayStation. Il vous suffit juste d’avoir un compte Battle.net à lier.

Diablo 4 active automatiquement le crossplay après que vous ayez terminé le prologue. Cependant, si cela ne se produit pas, vous pouvez suivre ces étapes pour activer le crossplay manuellement :

Lancez Diablo 4 et ouvrez le menu du jeu en appuyant sur Échap ou sur le bouton correspondant de votre manette Allez dans Options > Social Activez le crossplay (Cross-Network Play)

Si vous aimez communiquer (chat vocal et message texte) avec vos coéquipiers et amis, vous pouvez également activer les communications (Cross-Network Communications) à partir du réglage sous le crossplay.

Et voilà, vous savez tout sur le crossplay disponible dans Diablo 4.