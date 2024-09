Comment regarder le live de pré-lancement de Diablo 4 Vessel of Hatred : date, heure…

Diablo 4 Vessel of Hatred est presque là, et Blizzard a annoncé un livestream pré-lancement pour ce DLC.

Les développeurs de Diablo 4 ont déjà révélé plusieurs informations concernant l’expansion très attendue Vessel of Hatred, comme le retour de la fonctionnalité classique des Mercenaires et la Citadelle Sombre, un tout nouveau défi en coop.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que Vessel of Hatred a à offrir, ainsi que des nouveautés sur la mise à jour 2.0, voici où et quand regarder cet événement, et ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Blizzard Entertainment

Le live de pré-lancement de Diablo 4 Vessel of Hatred sera diffusé le 2 octobre à 20h (heure de Paris) pour donner une multitude d’informations supplémentaires sur le DLC à venir.

Comme pour toute diffusion de Diablo 4, vous pouvez le regarder via les comptes officiels Twitch, Twitter/X ou YouTube de Diablo. Si vous ne pouvez pas le suivre en direct, un enregistrement du stream sera disponible par la suite sur YouTube et Twitch.

À quoi s’attendre lors du love de pré-lancement de Diablo 4

Blizzard a confirmé que le stream de pré-lancement offrira aux fans un aperçu détaillé du contenu de l’expansion Vessel of Hatred ainsi que de la Saison 6. Tout cela fait partie de la mise à jour 2.0, qui sera la plus grande mise à jour de Diablo 4 jusqu’à présent.

Blizzard Entertainment

Le livestream sera animé par Adam Fletcher, Directeur associé de la communauté du jeu, qui échangera avec plusieurs développeurs. Ils passeront également en revue les leçons tirées du dernier RPT de la 2.0 et répondront aux questions des joueurs.

L’annonce a débuté en disant : « Celui-ci va être important, voyageur », donc les joueurs peuvent s’attendre à un livestream relativement long, rempli de mises à jour de contenu.

Peut-être pouvons-nous nous attendre à plus d’informations sur des fonctionnalités déjà dévoilées, telles que les puissants Uniques Mythiques et le retour des Mots Runiques. Quoi qu’il en soit, il semble qu’il reste encore beaucoup à découvrir dans ce stream, une semaine avant le lancement officiel de l’expansion Vessel of Hatred de Diablo 4, le 8 octobre.