Comment regarder le live autour du feu de camp de Diablo 4 : Vessel of Hatred

Blizzard Entertainment a annoncé que le prochain Discussion autour du feu de camp pour Diablo 4 se concentrera sur Vessel of Hatred, les changements de progression, et bien plus encore.

Avec la sortie imminente de Vessel of Hatred, Blizzard Entertainment a commencé à partager davantage d’informations concernant ses plans pour cette extension.

Lors de la Gamescom, le studio de Diablo 4 a annoncé le retour des Mercenaires, a partagé des détails sur les nouveaux modes Citadelle Sombre et les Bas-Fonds et Kurast, et a confirmé qu’une fonctionnalité de recherche de groupe était en préparation.

L’article continue après la publicité

Cependant, tout cela ne représente qu’une infime partie des nouveautés. Ainsi, Blizzard diffusera une Discussion autour du feu de camp à la fin du mois d’août pour informer la communauté de ce qui l’attend dans Vessel of Hatred. Voici comment les fans peuvent suivre la diffusion en direct.

L’article continue après la publicité

Blizzard Entertainment

Blizzard organisera une Discussion autour du feu de camp le jeudi 29 août qui explorera plus en détail l’extension Vessel of Hatred.

L’article continue après la publicité

L’équipe n’a pas encore confirmé d’heure exacte, mais les diffusions de Diablo 4 commencent généralement à 21h (heure de Paris). Nous mettrons à jour cette page dès que Blizzard aura confirmé l’heure de début.

Les fans qui souhaitent suivre le stream en direct pourront le faire via les pages officielles de Diablo sur Twitch, Twitter/X, et YouTube.

À quoi s’attendre lors de la Discussion autour du feu de camp de Blizzard

Dans un post via Blizzard Actualités, le développeur a indiqué que le DLC Vessel of Hatred de Diablo 4 apportera des mises à jour de la progression qui modifieront de façon permanente « modifieront de façon permanente et fondamentale la progression au sein de Sanctuaire ».

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une analyse approfondie de l’impact de ces changements sur le jeu dans son ensemble sera présentée lors de la diffusion du 29 août.

Le Community Manager Adam Fletcher a également révélé que le stream détaillera le Royaume Public de Test (RPT) pour le Patch 2.0. Ce RPT sera le troisième test de Diablo 4 jusqu’à présent.

Les fans peuvent aussi s’attendre à ce que la Discussion autour du feu de camp place Vessel of Hatred au centre de l’attention. Bien que les Mercenaires, la classe Sacresprit, le cadre de Nahantu, et les nouveaux modes aient déjà été largement expliqués, des questions subsistent encore sur l’histoire et l’action au cœur de l’aventure.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Diablo 4 : Vessel of Hatred sera lancé le 8 octobre, le même jour que la Saison 6.