Comment obtenir des Os brisés de bête dans Diablo 4

Afin de mettre toutes les chances de votre côté au cours de vos pérégrinations sur Diablo 4, vous aurez besoin de potions et d’élixirs, mais avant de pouvoir les ajouter à votre inventaire, il va falloir farmer différents composants afin de les fabriquer. L’un des composants les plus importants est les Os brisés de bête, voici où en trouver.

Dans Diablo 4, l’un des objets les plus incontournables est la Potion de Soins, que les joueurs obtiennent dès le premier jour. Cependant, au fur et à mesure de votre progression, pour finir les donjons en un seul morceau vous aurez besoin d’une potion plus puissante, connue sous le nom de Potion de Soins Légère.

Heureusement, avec l’aide de l’Alchimiste, les joueurs ont la possibilité d’améliorer la qualité de leur potion à mesure qu’ils montent de niveau avec des composants qui peuvent être récupérés à peu près n’importe où, du moins en début de jeu. La situation se gâte à l’approche du niveau 30.

En effet, pour améliorer la qualité de votre potion au niveau 30, vous aurez besoin de composants différents ainsi que de 5 Os brisés de bête, qui sont de loin l’un des composants les plus difficiles à obtenir dans Diablo 4. Voici de quoi vous simplifier la tâche.

Bien qu’il existe des zones qui offrent un taux de drop plus élevé, vous pouvez également les farmer simplement en tuant tous les mobs qui sont dispersées sur toute la carte de Diablo 4.

Il suffit d’abattre toutes les bêtes (et non les démons) que vous voyez et de récupérer les récompenses qu’elles lâchent. Si vous tuez chaque créature qui se dresse sur votre route, vous pourrez peut-être acquérir quelques Os brisés de bête en cours de route, sans même vous en rendre compte, mais c’est de loin la façon la plus difficile de les farmer à l’heure actuelle.

Meilleure zone pour farmer les Os brisés de bête

Une façon de farmer rapidement les Os brisés de bête est de tuer deux Élites qui parcourent le monde, Gaspar Stilbian et Blind Odwyn. Ces élites lâchent 5 Os brisés de bête une fois vaincus.

Gaspar Stilbian est le plus facile à affronter des deux, car il n’attaque pas et ne riposte pas du tout, ce qui le rend parfait pour les débutants et les joueurs de niveau inférieur. Blind Odwyn est un peu plus difficile, car il invoque des démons pour l’aider à combattre. Cela dit, ce combat reste assez facile du moment qu’on fait attention de ne pas marcher où il ne faut pas.

Blind Odwyn patrouille dans cette zone située au sud-est de The Blood Vale à Scosglen et ne reste pas à un seul endroit comme Gaspar.

Blizzard

Gaspar traîne à Scosglen, juste à l’ouest du donjon Whispering Pines, et restera toujours statique au même endroit, ici.

Blizzard

Pour fabriquer une Potion de Soins Légère, vous devez atteindre le niveau 30 et avoir débloqué l’Alchimiste. Une fois que vous avez rempli ces conditions, vous aurez enfin la possibilité de fabriquer la Potion de Soins Légère.

La Potion de Soins Légère nécessite les éléments suivants pour être fabriquée :

Larmes de pendu x20

Mordebaies x10

Os brisés de bête x5

470 pièces d’or

Il est important de garder en tête que la Potion de Soins Légère restaure 141 points de vie et permet de récupérer 35% de PV en trois secondes. Cela rend le farming d’Os brisés de bête très important dès le début, car vous ne débloquerez la prochaine amélioration de potion qu’au niveau 45.