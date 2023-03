Comment jouer en écran scindé sur Diablo 4 et obtenir des bonus d’XP

Vous voulez savoir comment jouer en coopération en écran partagé dans Diablo 4 ? Découvrez alors comment vous pouvez le faire afin d’obtenir des bonus d’XP.

Diablo 4, la suite de la célèbre franchise de Blizzard, sortira le 6 juin prochain et sa bêta est actuellement disponible.

Et naturellement, l’engouement des fans a atteint de nouveaux sommets et des milliers de joueurs se sont précipités sur ce nouvel opus qui encourage les joueurs à former des groupes, car il est toujours plus facile de vaincre les donjons avec un groupe bien équilibré.

Mais pour aller encore plus loin, Diablo 4 permet même aux coéquipiers de jouer en écran scindé avec leurs amis sur console. Voici comment procéder.

Blizzard Entertainment Les développeurs ont encouragé les joueurs à jouer ensemble plutôt qu’en solo dans Diablo 4.

Pour activer le mode coopératif dans Diablo 4 sur console, il suffit de connecter une deuxième manette et d’appuyer sur le bouton d’invite. Cela signifie qu’un seul joueur doit avoir accès au jeu pour que deux personnes puissent y jouer ensemble.

Malheureusement, la coopération locale n’est pour le moment pas disponible pour les joueurs PC.

Nous ne savons pas encore si Blizzard prévoit d’ajouter l’écran scindé à la version PC, car cela pourrait entraîner des complications au niveau de la détection des périphériques.

Comment obtenir des bonus d’XP dans Diablo 4 en jouant en coop

Blizzard encourage également les joueurs à travailler ensemble en accordant des bonus d’XP à ceux qui collaborent.

Chaque fois qu’un groupe de joueurs termine un donjon ou une zone, que ce soit en coopération locale ou en ligne, tous ceux qui se trouvent dans le lobby peuvent gagner 5% d’XP supplémentaire. Et si vous formez déjà un groupe, vous pouvez alors gagner jusqu’à 10 % d’XP supplémentaire.

Cela devrait ainsi aider les joueurs à accomplir certains objectifs afin d’obtenir leurs récompenses de la bêta à temps avant la sortie officielle de Diablo 4.