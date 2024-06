Comment débloquer un Familier gratuit dans Diablo 4

Avec la mise à jour 1.4.2, Diablo 4 offre aux joueurs la possibilité de récupérer un animal de compagnie, ou familier, gratuit en complétant une quête. Voici comment obtenir ce compagnon gratuitement dans Diablo 4.

On connait désormais la date de sortie du DLC Vessel of Hatred et les joueurs de Diablo 4 qui le précommandent pourront obtenir une variété de nouveaux Familiers qui les suivront partout dans Sanctuaire. Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que tout le monde peut en obtenir un gratuitement en jeu dès maintenant.

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux familiers dans Diablo 4 et comment récupérer le vôtre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sommaire

Comment débloquer le familier Asheara dans Diablo 4

Vous pouvez débloquer le Familier Asheara dans Diablo 4 en complétant la quête « Fidèle Compagnon » à Kyovashad.

La quête commence automatiquement lorsque vous vous approchez d’un chien bien élevé en ville, et une fois la quête terminée, vous pourrez équiper votre nouveau familier depuis le Vestiaire.

Vous pouvez également débloquer trois familiers supplémentaires – Alkor le léopard des neiges, Hratli le canin, et Natalya le tigre – en précommandant le DLC Vessel of Hatred, qui sort le 8 octobre 2024. Les Familiers seront débloqués avant la sortie de l’extension.

Comment compléter la quête « Fidèle Compagnon » dans Diablo 4

Pour compléter la quête « Fidèle Compagnon » dans Diablo 4, vous devez approcher le chien bien élevé à Kyovashad et lui parler.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Blizzard Entertainment Vous pouvez trouver le chien à l’endroit indiqué sur la carte de Kyovashad.

Une fois le dialogue ouvert, il vous suffit de lui demander « Qui est un bon chien ? » et vous aurez un nouveau familier ! Équipez-le via votre Vestiaire et il vous suivra dans vos aventures à travers Sanctuaire.

Que font les familiers dans Diablo 4 ?

Comme les Familiers de Diablo 3, les compagnons à quatre pattes dans Diablo 4 vous aident en ramassant divers matériaux pour vous. Ceux-ci incluent :

Or

Herbes

Minerai

Matériaux d’artisanat

Âmes oubliées

Fragments de gemmes

Cendres aberrantes

Oboles murmurantes

Une fois que vous avez débloqué votre familier, assurez-vous de vérifier tous les autres bonus de précommande que vous pouvez obtenir avec le DLC Vessel of Hatred. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu de Blizzard et son extension Vessel of Hatred, consultez la rubrique Diablo 4 de notre site.

L’article continue après la publicité