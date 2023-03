Comment compléter la quête Secret du Printemps de Diablo 4

La bêta de Diablo 4 propose d’ores et déjà un certain nombre de quêtes à accomplir. S’il est possible de venir à bout de la plupart d’entre elles en un tournemain, pour ce qui est de la quête du Secret du printemps, c’est une autre histoire.

Comme on peut s’y attendre avec un RPG comme Diablo 4, les joueurs ne devront pas compter leurs heures s’ils veulent profiter de tout ce que ce nouvel opus a à offrir. Entre les nouvelles contrées à découvrir, les ennemis à terrasser et bien sûr les nombreuses quêtes principales et secondaires à compléter, cette phase de bêta ouverte ne sera pas de tous repos.

D’autant plus qu’une de ces quêtes, le Secret du Printemps, est assez entourée de mystères. Elle est loin d’être aussi simple que les autres quêtes du jeu, si bien qu’elle peut rapidement être chronophage. Voici de quoi gagner un temps précieux.

Si vous n’êtes pas encore tombé sur cette curieuse quête au gré de vos pérégrinations sur Diablo 4, vous pouvez prendre les choses en main en vous rendant du côté des Pics Brisés, dans l’étendue glaciale.

Pour lancer la quête, il vous suffira de monter l’échelle, puis d’interagir avec la note abandonnée que vous trouverez au sol non loin de là.

Blizzard Les Pics Brisés dans Diablo 4.

Soluce de la quête du Secret du printemps dans Diablo 4

Une fois que vous aurez interagi avec la note, vous pourrez lire ce qui suit : “Avatar de chaleur dans l’étreinte de l’hiver, la Patience récompensée par la Nature, notre mère”. Pour compléter cette quête il vous faudra alors vous rendez au cercle bleu qui apparaîtra sur votre carte afin de dénicher une source d’eau chaude.

Une fois que vous aurez localisé la source, placez-vous juste à côté d’elle et utilisez l’emote “Attendre” grâce à votre roue d’emotes. Si elle n’y figure pas déjà, il vous suffit d’ouvrir la roue, de cliquer sur personnaliser, de sélectionner l’emote voulue dans la liste puis de la déplacer jusqu’à l’emplacement souhaité.

Dès que vous aurez utilisé l’emote, un coffre apparaîtra devant vous, il ne vous restera plus qu’à le piller pour mettre la main sur diverses récompenses, à savoir 360 pièces, 3 morceaux de fer, 1 lame de pendu et 1040 points d’xp et la quête sera terminée !