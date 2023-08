Cette incroyable stratégie permet d’XP à une vitesse folle sur Diablo 4

Alors que les joueurs de Diablo 4 sont toujours à la recherche de différentes stratégies permettant de gagner un temps précieux, un créateur de contenu pourrait bien avoir trouvé l’astuce ultime pour XP rapidement.

Raxxanterax, une figure emblématique de la communauté Diablo, a récemment dévoilé une nouvelle méthode pour level up rapidement, qui fait tourner les têtes.

Dans une vidéo intitulée “La nouvelle stratégie de montée en niveau de Diablo 4 est bien plus rapide que les Bastions”, Raxxanterax présente une nouvelle approche de montée en niveau qui tire parti des récents changements apportés aux donjons. Avant la mise à jour, son record pour atteindre le niveau 40 était de trois heures et demie. Cependant, après la mise à jour, il a pulvérisé son propre record, atteignant le niveau 40 en seulement 2 heures et 7 minutes.

L’article continue après la publicité

Plus question de perdre son temps dans les Bastions de Diablo 4

Le secret ? Les tunnels malfaisants. Auparavant, ces tunnels étaient considérés comme peu intéressants en termes de gain de XP, mais avec les changements de densité apportés avec le patch 1.1.1, leur valeur a explosé.

“La première partie des tunnels contient tellement de monstres que si vous réinitialisez simplement cela encore et encore, vous obtenez une quantité colossale d’XP, qui est bien supérieure à tout ce que nous obtenions dans les Bastions auparavant”, a-t-il expliqué.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Sa méthode est simple : parcourez à plusieurs reprises la section initiale des tunnels, en profitant de la haute densité de monstres. Bien sûr, pour utiliser cette méthode de façon optimale, mieux vaut se concentrer uniquement sur cette partie du donjon et éviter des distractions comme libérer des prisonniers. L’un des avantages supplémentaires de cette méthode est que les joueurs n’accumulent pas de butin excessif, minimisant le besoin de faire des aller-retour pour vendre le surplus.

L’article continue après la publicité

Au-delà du gain de temps, Raxxanterax a mis en avant l’aspect plus intéressant de sa stratégie. Il estime que cette nouvelle méthode est plus intéressante que les reset de Bastions. Il recommande d’utiliser les tunnels des niveaux 1 à 15, puis d’y revenir au niveau 48, et de continuer jusqu’à environ le niveau 55. Après ce point, les joueurs devraient passer aux Donjons du Cauchemar.

Avec le prochain patch de Diablo 4 qui est prévu pour le 15 août, le créateur de contenu a suggéré aux joueurs de profiter au maximum de cette stratégie tant qu’elle dure.