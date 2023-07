Ce problème ridicule concernant les Uniques de Diablo 4 agace les joueurs

Les Uniques sont incontournables sur Diablo 4. Ces objets aux affixes fixes permettent de sublimer n’importe quel build, malheureusement, ils sont particulièrement difficiles à obtenir, mais aussi … à voir !

Comme chacun sait, pour optimiser son équipement sur Diablo 4, il ne faut pas compter ses heures. La route est longue pour trouver les pièces d’équipement qui vont avec le build choisi et après avoir mis la main sur quelques Légendaires, dès qu’on commence à s’intéresser aux objets Uniques, on en voit plus le bout ! Surtout quand on vise les plus rares …

Alors que les joueurs de Diablo 4 tentent tous de mettre la main sur les 6 Uniques les plus rares du jeu, dont les prérequis ont été clarifiés il y a peu, un détail concernant ces objets rarissimes dérange la communauté.

Les Uniques de Diablo 4 sont trop “difficiles à repérer” ?

“Pourquoi les Uniques sont-ils si difficiles à repérer ?” a demandé un internaute sur Reddit. Pour illustrer son point de vue, il a joint à sa publication une capture d’écran soulignant la difficulté à différencier un objet Légendaire et un objet Unique.

La seule différence significative entre l’objet Unique et les Légendaires traditionnels est la bordure qui est légèrement plus travaillée, ainsi qu’une légère nuance dans la couleur de fond.

Demandant à ce que leurs visuels soient retravaillés, l’auteur de publication a partagé sa récente mésaventure : “J’ai fini un donjon, je me suis téléporté en ville, j’ai regardé mon inventaire et je me suis dis : Huh, je jure que j’ai vu un Unique tomber. Je suis revenu, je l’ai cherché pendant un bon moment, j’ai regardé à nouveau mon inventaire, j’ai finalement réussi à le trouver. Allez Blizzard. Faites ressortir ces Uniques un peu plus ! C’est ridicule!”

Un certain nombre de joueurs ont manifesté leur accord dans les commentaires, déclarant pour la plupart avoir eu eux aussi du mal à les repérer parmi leurs autres récompenses.

“Oui, je ne comprends vraiment pas les nuances d’orange/ pêche orangée / jaune. Est-ce que c’est censé faire partie du défi vous faisant lutter pour les voir rapidement? Pourquoi pas choisir du vert, bleu, rouge … Ou n’importe quelle couleur qui est plus éloignée?“, a souligné un internaute.

“Mauvaise expérience utilisateur, malheureusement. Blizzard a besoin d’embaucher de meilleurs designers UX”, a déclaré un autre internaute.

Malgré quelques ratés, jusqu’à présent les développeurs ont montré qu’ils écoutent le retour des joueurs. La communauté n’a pas tari d’éloges sur le dernier patch qui a grandement amélioré leur expérience. Il n’y a plus qu’à espérer qu’ils se pencheront prochainement sur le visuel des objets Uniques.