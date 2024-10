Ce build “broken” du Sacresprit de Diablo 4 n’échappera pas à un nerf massif

Un build Sacresprit Esquive ravage le contenu endgame de Diablo 4 avec une mobilité absurde. Le nerf semble déjà inévitable.

Diablo 4 a déjà connu une liste conséquente de builds déséquilibrés qui ont dominé la méta. Nous nous souvenons tous des jours glorieux du Barbare au milliard de dégâts, qui n’est qu’un exemple parmi tant d’autres de builds absolument dévastateurs qu’a connu le Hack’n’Slash de Blizzard.

L’article continue après la publicité

Avec l’arrivée de l’extension Vessel of Hatred, un nouveau prétendant est apparu pour figurer au panthéon des classes OP. Naturellement, c’est la nouvelle classe Sacresprit qui est à l’honneur.

L’article continue après la publicité

Le build Sacresprit Esquive a rapidement été théorisé et de nombreux joueurs se sont précipités dans la brèche pour donner vie à cette aberration de Diablo 4. Le niveau de puissance octroyé par un simple combo, et la facilité déconcertante pour jouer ce build en font une menace absolue pour les armées de Lilith.

L’article continue après la publicité

Si vous ne l’avez pas compris à partir du clip ci-dessus et du nom du build, tout ce dont vous avez vraiment besoin pour le build Sacresprit Esquive est de… eh bien… Esquiver. C’est une légère simplification de notre part. Ce dont vous avez en fait besoin, c’est d’un bâton unique appelé Sepazontec couplé aux compétences du Sacresprit.

Blizzard | Wowhead

Le Sepazontec a un passif unique qui permet à votre personnage de lancer le troisième coup de la combinaison d’attaque de base chaque fois que celle-ci est utilisée. C’est là que la compétence star du build intervient : Pointe de foudre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cette compétence de base a la particularité de réinitialiser l’Esquive à chaque 3ᵉ attaque portée. Pour couronner le tout, son amélioration Accélérée permet de déclencher une attaque automatique en esquivant.

Pour résumer, l’Esquive déclenche une attaque, qui est considérée comme la 3ᵉ attaque du combo grâce au bâton, ce qui réinitialise l’Esquive. Ce simple combo déclenche donc une chaîne infinie d’Esquive du moment qu’une cible est à portée.

L’article continue après la publicité

Voilà qui explique la mobilité absurde… mais les dégâts dans tout ça ? Pour anéantir vos ennemis, il faut compter sur le bonus de Salle des Esprits de l’Aigle. Ce dernier permet, entre autres, de projeter des plumes sur les ennemis à chaque Esquive

L’article continue après la publicité

Ces petites plumes infligent déjà des dégâts massifs sans aucune amélioration, mais avec une série de buffs à vos dégâts contre les vulnérables, vous devenez une machine à tuer imparable. Tout ce que vous avez à faire est de spammer le bouton Esquive encore et encore et de regarder les démons exploser.

L’article continue après la publicité

Comme l’explique le créateur de contenu Wudijo dans sa vidéo dédiée au build : “Jouez le build Sacresprit Esquive avant qu’il ne soit trop tard”. Wudijo lui-même se demande combien de temps ce build durera avant que Blizzard ne fasse quelques ajustements. Les joueurs sur le thread Reddit précédemment cité spéculent également que ce build sera “nerfé jusqu’aux tréfonds de l’enfer”.

Si de nombreux builds ont déjà “cassé le jeu” par le passé, le Sacresprit Esquive est probablement le plus scandaleux d’entre eux. Non seulement il combine dégâts ahurissants et mobilité extrême, mais il est surtout stupidement simple à mettre en place. Un Sacresprit, le Sepazontec et le tour est joué.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Nous ne pouvons pas dire avec certitude si ce build sera nerfé par Blizzard, et quand il pourrait l’être. Néanmoins, Blizzard n’a historiquement pas laissé dans la nature les builds dépassant clairement les limites du raisonnable.

Vous êtes impatient de profiter de ce build exceptionnel avant son nerf ? Foncez vers le late game grâce au meilleur build leveling du Sacresprit.