Diablo 4 : ce build ahurissant du Sacresprit dépasse les 100 billions de dégâts

S’il n’était pas déjà évident que la nouvelle classe Sacresprit de Diablo 4 était complètement déséquilibrée, une nouvelle variante de build lui permet d’atteindre le cap des centaines de billions de dégâts infligés.

Vous vous souvenez quand les joueurs de Diablo 4 s’enthousiasmaient pour des builds infligeant des dégâts dans la fourchette des milliards ? Ces jours simples sont révolus grâce au lancement de l’extension Vessel of Hatred.

L’article continue après la publicité

La nouvelle classe Sacresprit introduite dans le DLC propose plusieurs builds surpuissants capables de décimer les hordes de Lilith. Bien que le build Esquive ait été victime de nerfs dans le patch 2.0.3, un autre encore plus hallucinant est passé entre les mailles du filet.

L’article continue après la publicité

Le YouTuber NickTew a détaillé sa version du build Volée de Plumes, et le terme “broken” n’est probablement pas assez fort pour décrire la puissance de ce dernier. Grâce à une gestion minutieuse des synergies et un tout petit bug, le vidéaste dépasse allègrement la barre de la centaine de billions – on parle bien de dix-mille milliards – de dégâts infligés en un coup.

L’article continue après la publicité

NickTew ne mâche pas ses mots lorsqu’il s’agit de décrire son build Volée de Plumes : “c’est de loin le meilleur build qui ait jamais existé dans Diablo 4. […] J’ai réussi une fosse 150 à mon premier essai. Vous allez taper à… le plus haut que j’ai eu est 149 billions je crois.”

Les bases du build sont très classiques et reposent principalement sur l’utilisation d’une combinaison entre le Bâton de Kepeleke et le Talisman du Seigneur Banni pour que chaque utilisation de Volée de Plumes inflige un coup critique sur des dégâts d’accablement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le véritable moteur de ce build est que le nœud de parangon Bouclier visqueux est actuellement buggé et se cumule à l’infini. Ce nœud vous confère un bonus de dégâts pour chaque 3% de votre vie maximale que vous avez en tant que Barrière, mais cela ne s’arrête pas à 100%. Avec une vie assez élevée et une bonne génération de bouclier, il est possible de multiplier vos dégâts de manière absurde.

Le meilleur dans tout ça ? Ce build n’a même pas encore atteint son apogée. “Il y a encore des optimisations possibles, donc la barre des 200 billions de dégâts est clairement envisageable.”, a précisé le youtubeur.

L’article continue après la publicité

Bien sûr, ce build déjà très puissant repose sur un bug pour réellement transcender ses dégâts, il vaut mieux ne pas s’attendre à ce que la situation reste en l’état bien longtemps. Néanmoins, la correction du nœud de parangon Bouclier visqueux ne marquera pas la fin du build Volée de Plumes, qui restera probablement l’un des meilleurs builds Sacresprit.