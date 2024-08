Un bug dans la Saison 5 de Diablo 4 propulse les joueurs au niveau 100 en un temps record

La Saison 5 de Diablo 4, lancée le 6 août, a apporté une surprise inattendue : un bug permettant aux joueurs d’atteindre rapidement le niveau 100.

Cette nouvelle saison, censée offrir un chemin accéléré vers le niveau maximal via les Hordes Infernales, a été entachée par plusieurs bugs.

L’un de ces bugs permettait aux joueurs de conserver leurs Manuels de Trempe de la Saison 4. Bien que cela ait été apprécié par la communauté, ce bug a révélé des problèmes potentiels avec la cinquième saison de Diablo.

L’article continue après la publicité

Sur Reddit, un joueur a partagé une expérience déconcertante : « Au lieu d’atteindre le niveau 80, mon personnage est passé directement au niveau 100. Quelqu’un d’autre a eu ce ‘boost magique’ ? »

L’article continue après la publicité

Le joueur a détaillé la séquence des événements, incluant l’amélioration d’une boussole, la fin de six vagues, et le combat contre les Prêtres Abattus. Après cette rencontre, il est monté de 20 niveaux dans Diablo 4.

L’article continue après la publicité

Malgré de nombreuses tentatives pour corriger l’anomalie, le niveau du personnage est resté obstinément à 100. La progression rapide du joueur à travers les niveaux était inattendue et perplexe, suscitant des spéculations sur ce qui aurait pu déclencher ce bug.

Le joueur a raconté son expérience : « Je m’attendais au ‘ding’ au niveau 80, mais en ouvrant mon tableau de parangon, j’ai trouvé 83 nouveaux points à placer. »

L’article continue après la publicité

Il a détaillé ses efforts pour revenir en arrière en se déconnectant et reconnectant, et a noté sa surprise face à ce niveau 100 persistant malgré ses tentatives de correction. Son gameplay incluait une montée rapide en niveaux et de multiples améliorations, culminant en une augmentation de niveau extraordinaire et non intentionnelle.

L’article continue après la publicité

Blizzard a réagi rapidement sur le forum officiel de Blizzard. PezRadar, un community manager, a annoncé avoir identifié un problème où les joueurs pouvaient gagner une expérience excessive en utilisant l’arme unique « The Umbracrux » contre certains boss. Pour y remédier, Blizzard désactivera le pouvoir unique de l’arme en attendant une correction. Il semble que les joueurs ne pourront plus exploiter ce bug de niveaux dans Diablo 4.

L’article continue après la publicité

Si ce n’était pour un bug de porte empêchant les joueurs de compléter la quête de la Saison 5, les joueurs de Diablo 4 profiteraient probablement de ces boosts de niveaux et avantages de trempe non intentionnels. Néanmoins, le nouveau contenu planifié de Diablo 4 inclut des Dons de la Mère, des Hordes Infernales et plusieurs nouveaux objets uniques.