Blizzard revient sur la bêta chaotique de Diablo 4

Rod Fergusson, directeur général de Diablo 4, est revenu sur les différents problèmes liés à la bêta du jeu, déclarant que cela “rendra le lancement du jeu encore meilleur”.

Après de longues semaines d’attente, la tant attendue bêta de Diablo 4 a ouvert ses portes le 17 mars pour les joueurs qui avaient d’ores et déjà acheté le jeu. Malheureusement les premiers pas des joueurs sur ce nouvel opus n’ont pas été une partie de plaisir.

En effet, un certain nombre d’entre eux ont été confrontés à des erreurs fréquentes, des déconnexions et des bugs quand ils n’étaient pas tout simplement coincés dans d’interminables files d’attente.

Frustrés, de nombreux joueurs ont exprimé leur mécontentement à l’égard de la bêta sur les réseaux sociaux ou le forum officiel. Les développeurs ont tenté tant bien que mal de rectifier le tir en déployant divers correctifs tout au long du weekend, un effort qui devrait se poursuivre jusqu’à la fin de la bêta ouverte.

Dans une récente interview accordée à NME, Rod Fergusson, le directeur général de Diablo 4, a défendu la bêta malgré l’accueil négatif qu’elle a reçu de la part des joueurs. Fergusson a avoué que le lancement avait été laborieux, déclarant “nous avons eu un départ un peu difficile le vendredi”, avant de tenter de rassurer les joueurs quant à la suite des événements.

“Nous avons déployé six correctifs au cours du weekend, nous avons résolu des dizaines de problèmes et tout ce travail va porter ses fruits le weekend prochain et préparer le lancement”, a déclaré Fergusson en faisant mention du lancement imminent de la bêta ouverte.

Il a demandé aux joueurs de comprendre que même si leur frustration est justifiée, ils doivent reconnaître qu’ils contribuent à améliorer le lancement du jeu. Enfin, Fergusson a expliqué à quoi servait, selon lui, l’accès anticipé à la bêta de Diablo 4, avançant que le terme “bêta” avait été mal interprété par de nombreuses personnes.

“De nos jours, le mot “bêta” est mal interprété, et les gens commencent à appeler “bêta” des choses qui sont une bêta marketing, et c’est juste un autre terme pour une démo”, a déclaré Fergusson à NME. “Ce n’est pas du tout notre cas. Notre bêta consiste en fait à tester notre technologie, en particulier du côté des serveurs.”

Diablo 4 fera son entrée dans le paysage vidéoludique le 6 juin 2023, ce qui signifie que Blizzard a encore un peu de temps pour résoudre les problèmes rencontrés par les joueurs.