Bénédiction de la Mère de Diablo 4 Saison 4 : comment farmer de l’XP

Diablo 4 lance à nouveau l’événement Bénédiction de la Mère, et les joueurs peuvent entrer dans Sanctuaire pour maximiser leurs gains d’XP et augmenter considérablement leur quantité d’Or pendant près de deux semaines. Voici comment farmer de l’XP lors de l’événement Bénédiction de la Mère dans Diablo 4.

Maintenant que la Bénédiction de la Mère a officiellement commencé dans Diablo 4, les joueurs vont pouvoir gagner de l’XP et de l’or à un taux augmenté de 35%, mais seulement pour une durée limitée. C’est donc le moment ou jamais d’obtenir toutes les ressources possibles dans la Saison 4.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici comment maximiser vos gains d’XP pendant la semaine de la Bénédiction de la Mère dans Diablo 4.

Début de l’événement Bénédiction de la Mère de Diablo 4

L’événement Bénédiction de la Mère de Diablo 4 a commencé le 6 juin 2024 et se terminera le 20 juin 2024. L’événement donnera un coup de pouce supplémentaire aux joueurs qui cherchent à compléter le Passe de Combat de la Saison 4, leur Périple de Saison, et même à monter plusieurs personnages en niveau.

Si vous voulez savoir si l’événement de la Bénédiction de la Mère est toujours activé, vous pouvez chercher l’icône en jeu au-dessus de votre barre d’expérience qui montre que vous pouvez obtenir de l’XP et de l’or a un taux avantageux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La meilleure façon de farmer de l’XP pendant la Bénédiction de la Mère de la Saison 4 de Diablo 4

Blizzard Entertainment L’événement Bénédiction de la Mère vous donne des buffs important d’XP dans Diablo 4.

Voici les meilleures façons de maximiser vos gains d’XP pendant la semaine de la Bénédiction de la Mère dans Diablo 4 :

Farmer les Donjons du Cauchemar, les Vagues Infernales et La Fosse aux Artifices

Utiliser l’Urne d’Experience

Utiliser des Élixirs pour augmenter les gains d’XP

Cette fois, lors de la Bénédiction de la Mère de Diablo 4, vous obtiendrez un énorme boost de 35% de vos gains d’XP et d’or. Vous devez donc vous assurer de profiter de cette opportunité pour obtenir autant d’XP que possible et farmer des Points de Parangon pour améliorer vos builds de manière significative.

L’article continue après la publicité

En rapport: Les joueurs de Diablo 4 acclament les nouveautés de la Saison 4

L’article continue après la publicité

Passer au niveau de monde 4 de Diablo 4 est toujours utile si vous n’y êtes pas déjà car cela vous donne un énorme bonus d’XP de 200%. Gardez à l’esprit que la Bénédiction de la Mère donne un bonus supplémentaire, donc chaque XP s’accumulera.

En plus de passer au niveau de monde 4, l’Urne d’Expérience et les Élixirs sont d’excellents moyens d’accumuler encore plus d’XP. Maintenant que vous êtes prêt avec ces buffs, il est temps d’affronter des ennemis de haut niveau dans les Donjons du Cauchemar (DDC), les Vagues Infernales et La Fosse aux Artifices.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Affronter La Fosse aux Artifices sera encore plus bénéfique pour les joueurs, car la grande quantité d’ennemis et les boss difficiles rapporteront une énorme quantité d’or et d’XP, ce qui est la meilleure façon de farmer les matériaux de Perfectionnement en Saison 4.

Aussi, vous pouvez également affronter des DDC de haut niveau car les ennemis auront des niveaux significativement plus élevés que votre personnage. Tous, en particulier les boss finaux des Donjons, lâcheront ainsi une énorme quantité d’XP à chaque course.

Cet événement de Diablo 4 est le moment parfait pour grinder et monter plusieurs personnages saisonniers en Saison 4, alors assurez-vous de profiter de cet événement autant que possible.

L’article continue après la publicité