Xûr vend enfin des objets Exotiques dans Destiny 2 : comment farm des Pièces Étranges

Xûr de Destiny 2 a fait son retour hebdomadaire chaque vendredi, proposant de nouvelles marchandises dont les utilisateurs de Prismatique doivent absolument profiter.

Les objets de classe Exotiques, autrefois accessibles uniquement via les activités du Cœur Pâle et la mission Double Destin de La Forme Finale, sont maintenant disponibles à l’achat sans restriction chez l’Agent des Neuf. Ils coûtent 41 Pièces Étranges chacun.

Les Pièces Étranges sont limitées à 99 dans l’inventaire des Gardiens, ce qui permet d’acheter deux objets à la fois (avec un reste) avant de devoir en collecter davantage pour les prochains achats, dont les caractéristiques ne sont pas fixes. Ces pièces sont obtenues dans la plupart des activités, mais leur quantité varie. Certaines, comme le Gambit et l’Épreuve, offrent un rendement moins avantageux que d’autres.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Même si Xûr est désormais le moyen le plus efficace d’obtenir les objets de classe Exotiques, certaines activités restent particulièrement intéressantes à grinder. Voici une sélection des meilleures, classées selon la quantité de base et la quantité maximale possible, nécessitant trois stacks de la Faveur de Xûr.

Les meilleures sources de Pièces Étranges

Activité Pièces Étranges (Base) Pièces Étranges (Faveur de Xûr x3) Opérations Vanguard (Assauts) 4 7 Agression (10 vagues) 2 2 Agression – Normal (10 vagues) 2 2 Agression – Normal (20 vagues) 3 3 Agression – Normal (30 vagues) 4 7 Agression – Normal (40 vagues) 5 8 Agression – Normal (50 vagues) 6 9 Agression – Normal (clear complet) 20 29 Nuit Noire – Avancé 5 8 Nuit Noire – Expert 8 11 Nuit Noire – Maître 9 12 Nuit Noire – Grand-maître 10 13 Gambit (victoire) 3 6 Gambit (défaite) 2 2 Épreuve (victoire) 3 6 Épreuve (défaite) 2 2

BUNGIE Les objets de classe Prismatique pour l’Arcaniste, le Titan et le Chasseur.

À première vue, un run complet de 50 vagues d’Agression semble être l’option idéale pour farmer, mais ce n’est pas toujours le cas.

L’article continue après la publicité

Les Opérations Vanguard et, par extension, le choix manuel d’un Assaut rapide comme la Flèche Inversée, le Gardien du Néant ou le Repaire du Diable depuis le menu Destination sont d’excellentes alternatives. Chaque complétion avec trois stacks de la Faveur de Xûr rapportera sept Pièces Étranges. Ces activités sont plus rapides, plus faciles et demandent moins d’investissement que l’Agression.

L’article continue après la publicité

De même, les Nuits Noires lors des réinitialisations hebdomadaires où l’Assaut en vedette est l’un de ceux mentionnés précédemment, peuvent être plus rapides.

L’article continue après la publicité

Il est également important de noter qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir la récompense Platine d’une Nuit Noire pour recevoir la totalité des Pièces Étranges. Il est donc possible d’ignorer les Champions si vous ne cherchez pas spécialement les armes Adeptes.

Bungie prévoit d’introduire un système d’harmonisation des objets de classe Exotique dans une future mise à jour de Destiny 2. Mais pour l’instant, c’est le meilleur moyen d’obtenir le jet souhaité.

L’article continue après la publicité