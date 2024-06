Emplacement de Xûr dans Destiny 2 : où le trouver, offres, équipements…

Xûr est de retour dans le DLC Destiny 2 : La Forme Finale, avec de nouvelles armes, des Exotiques et plus encore. Voici où trouver Xûr dans Destiny 2 et quels articles il propose à la vente pour la semaine en cours.

Destiny 2 continue d’attirer un grand nombre de joueurs qui profitent du nouveau contenu de La Forme Finale. Beaucoup de choses ont changé au fil des années, mais une constante est restée : le bien-aimé Xûr.

Xûr a de nouvelles fonctionnalités, et voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Où trouver Xûr dans Destiny 2 : La Forme Finale

Xûr change d’emplacement chaque semaine dans Destiny 2, et du 7 juin au 9 juin 2024, Xûr se trouvera au Bazaar de la Tour.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bungie À partir de la Semaine 1 de La Forme Finale, Xûr retourne à la Tour chaque week-end.

Une fois que vous lui rendez visite, vous pouvez obtenir de nouveaux articles Exotiques, Légendaires et Spéciaux à utiliser dans le jeu.

Articles vendus par Xûr du 7 juin au 9 juin dans Destiny 2

Vous pouvez trouver tous les articles disponibles à la vente chez Xûr cette semaine dans Destiny 2 ci-dessous :

Offres étranges diverses

Catalyseur de Rayon Soleil.

Catalyseur de Jötunn.

Harnais de Raiju – Armure de torse (Chasseur).

Lion Rampant – Armure de jambes (Titan).

Sourcil de Vérité – Casque (Arcaniste).

Engramme du Gambit.

Offres d’équipement étrange

Équipement exotique

Engramme Exotique.

Rapace Noir – Revolver.

Cerberus+1 – Fusil automatique.

Goule Trinitaire – Arc de combat.

Le Parjure – Fusil à fusion linéaire.

Armes Légendaires

Engramme d’arme étrange.

Les Adieux – Pistolet.

Veille du Berger – Fusil de précision.

Perdition Finale – Fusil à impulsion.

Mots Creux – Fusil à fusion.

Sybille d’Acier Z-14 – Épée.

Au Cas Où – Épée.

Croc Rapide – Épée (Chasseur).

Fendeur de Couronnes – Épée (Titan).

Lame de l’Éternité – Épée (Arcaniste).

Autres offres étranges

Faveur des Neuf

Cadeau étrange : Article aléatoire

Divers matériaux (Matrice d’amélioration, Lumen, Éclat ascendant)

Gardez à l’esprit que Xûr évolue maintenant comme n’importe quel autre marchant : plus vous dépensez, plus il monte de niveau et débloque de nouveaux avantages et offres.

Vous pouvez les équiper et en récolter les bénéfices lorsque vous vous lancez dans des combats dans Destiny 2, si vous cherchez de nouvelles choses à utiliser contre vos ennemis.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour ne rien manquer de l’actualité de Destiny 2 : La Forme Finale, et pour découvrir nos guides, consultez la rubrique Destiny 2 de notre site.