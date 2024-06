Destiny 2 – La Forme Finale : niveau de Puissance maximum & tous les caps

Destiny 2 a introduit un tas de changements avec La Forme Finale et voici tout ce que vous devez savoir sur l’un d’entre eux en particulier : le nouveau cap de Puissance.

La Forme Finale est enfin arrivée dans Destiny 2, apportant une multitude de modifications au célèbre MMO d’action de Bungie. Comme d’habitude, la nouvelle extension introduit un nouveau plafond de Puissance pour les joueurs, ainsi que de nouveaux exotiques, une nouvelle histoire, un raid, et plus encore.

Avec l’augmentation de la Puissance, nos Gardiens deviennent de plus en plus forts, capables d’affronter des ennemis de plus en plus puissants. Cela affecte également le niveau de Puissance du contenu que Bungie publie à chaque saison, La Forme Finale apportant un changement extrême à ce système.

Vous souhaitez en savoir plus sur le leveling dans La Forme Finale de Destiny 2 ? Nous avons tout ce qu’il vous faut sur le cap souple, le cap Puissant et le cap Pinacle.

Niveaux de Puissance de Destiny 2 La Forme Finale

Palier minimum : 1900

1900 Palier doux (Soft cap) : 1940

1940 Palier dur (Hard cap) : 1990

1990 Palier Prestige (Powerful Cap) : 2000

Du palier minimum au soft cap

C’est de loin la partie la plus facile du grinding des niveaux de Puissance dans Destiny 2. Toute récompense dans le jeu augmentera votre niveau, vous pouvez donc simplement jouer comme vous le souhaitez et devenir progressivement plus puissant au fil du temps.

Palier dur (Hard cap)

Une fois que vous avez atteint le soft cap, vous devrez commencer à accomplir des activités spécifiques qui vous récompensent avec de l’équipement puissant, car les récompenses bleues et les drops réguliers du monde seront plafonnés au niveau de puissance maximal potentiel. À partir de là, vous voudrez accomplir des activités qui peuvent vous récompenser avec de l’équipement Puissant et Pinacle, car ce sont les seules choses qui peuvent désormais augmenter votre puissance.

Il est important de noter que terminer la campagne de La Forme Finale en difficulté Légende vous procurera un ensemble d’équipement de niveau de Puissance 1960, ce qui vous permettra de sauter une partie du grind si vous relevez le défi.

Palier Prestige (Powerful cap)

C’est le palier de Puissance la plus difficile dans Destiny 2. La seule façon d’augmenter votre puissance à partir de ce niveau est grâce aux drops concentrés. Les Concentrés tomberont toujours à deux niveaux de Puissance au-dessus de votre niveau maximum actuel. Vous ne pourrez pas augmenter votre Puissance au-dessus du niveau 2000, mais vous pouvez l’augmenter artificiellement avec l’Artéfact Saisonnier.

Monter le niveau de Puissance d’autres personnages

Heureusement, Bungie a introduit une nouvelle fonctionnalité qui devrait vous aider à monter en Puissance vos autres personnages. La nouvelle fonctionnalité synchronise la puissance de votre personnage le plus élevé avec celle de votre personnage le plus faible, ce qui signifie que les drops que vous recevez sur votre personnage le moins puissant seront de puissance similaire, lui donnant ainsi un énorme coup de pouce.

Pour ne rien manquer de l’actualité de La Forme Finale, et pour découvrir nos guides, consultez la rubrique Destiny 2 de notre site.