Valve réagit enfin aux rumeurs autour de Source 2

Alors que la twittosphère était en ébullition suite aux multiples fuites et rumeurs autour de Source 2, Valve a pris la parole de manière inattendue.

Ces dernières semaines, les fuites et les rumeurs au sujet de Counter-Strike 2 se sont tellement multipliées, que c’est devenu un meme. Bien sûr, à priori, Counter-Strike 2 serait une appellation erronée, car il ne s’agirait pas d’une suite, mais plutôt d’un portage de CS:GO sur Source 2.

Néanmoins, malgré l’engouement des internautes qui se perdaient inlassablement en conjectures, les développeurs sont restés silencieux, du moins jusqu’à présent. À la surprise générale, le 15 mars, ils ont rompu leur silence radio.

Les développeurs prennent enfin la parole autour de Source 2

Au cours de la Saison 17 de l’ESL Pro League, qui est actuellement en cours, les présentateurs et les commentateurs ont fait de nombreuses blagues sur l’effervescence autour de CS:GO 2. Même des joueurs comme Karrigan se sont prêtés au jeu.

Et lorsque ESL a tweeté l’une de ces séquences en question où l’on pouvait les voir se moquer de toute cette hype, le compte Twitter officiel de CS:GO est entré à son tour dans la danse.

Loin de se lancer dans un long dialogue, ils se sont contentés de répondre avec un simple GIF de Michael Scott dans la populaire série The Office. Naturellement, cette réponse a suffi à mettre le feu aux poudres et à pousser les internautes dans leurs retranchements. De l’avis général, il s’agit de la première et unique réponse officielle de Valve à l’existence de ce portage.

La communauté CS:GO a tellement été emballée que le tweet a obtenu plus de likes, de retweets et de commentaires que le tweet original d’ESL, ce qui montre à quel point les joueurs sont impatients de voir ce portage voir le jour. Des équipes telles que Heroic, BIG et NIP y ont même répondu en exigeant que le portage soit déployé dès maintenant.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, aucune information officielle n’a été partagée concernant le portage de CS:GO sur Source 2. Affaire à suivre !