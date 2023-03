Tout ce que l’on sait sur Counter-Strike 2

Suite à une nouvelle mise à jour des pilotes NVIDIA, les spéculations sur une suite ou une mise à jour du titre de 2012 se sont multipliées, mais qu’en est-il réellement ? Counter-Strike 2 existe-t-il vraiment ? Et s’il existe, qu’est-ce qui changerait ? Voici tout ce que nous savons à ce sujet jusqu’à présent.

CS:GO a connu une poignée de mises à jour significatives au cours de sa décennie d’existence, mais rien qui s’apparente de près ou de loin à une véritable suite. Au cours de cette période, le nombre de joueurs n’a cessé d’augmenter, grâce à des mécaniques solides, à une scène esport populaire et à une économie florissante d’éléments cosmétiques en jeu.

Pour toutes ces raisons, une “suite” n’a jamais vraiment semblé probable. Après tout, pourquoi Valve sortirait-il une nouvelle version d’un jeu qui connaît un succès indéniable et qui continue de se développer d’année en année ? Néanmoins, une récente découverte est venue semer le doute. En effet, la récente découverte d’un launcher “CS:GO 2” dans les fichiers d’une mise à jour de pilote NVIDIA a mis le feu aux poudres.

À présent, alors que les spéculations se multipliaient sur la toile, un communiqué de Richard Lewis semble avoir pratiquement confirmé l’arrivée d’une version bêta de Counter-Strike 2. Qu’en est-il réellement ? Qu’est-ce que ça implique pour la licence ?

Il serait étonnant que Valve se débarrasse du CS:GO existant, en raison de l’économie florissante du jeu, où certaines collections des joueurs se chiffrent à plusieurs millions de dollars. Sans oublier que le moteur du jeu est peut-être obsolète, mais les joueurs se sont entraînés pendant des milliers d’heures pour le maîtriser. Valve a beaucoup de choses à prendre en compte.

CS:GO 2 utilisera-t-il le moteur Source 2 ?

Le changement le plus évident pour toute nouvelle version de Counter-Strike serait une mise à niveau vers le moteur Source 2. Counter-Strike : Global Offensive fonctionne actuellement sur le moteur Source original qui, bien que mis à jour au fil du temps, date tout de même de 2004.

Il est d’ailleurs très peu probable s’il voit bel et bien le jour qu’il s’agisse d’un “nouveau jeu” à part entière. Il devrait plutôt s’agir du CS:GO tel que nous le connaissons aujourd’hui, mais sur Source 2. Ce serait donc une mise à jour majeure du jeu existant.

Source 2 est la dernière itération du moteur de Valve, sortie en 2014. Le moteur est déjà utilisé pour Dota2, Artifact, Dota Underlords et Half-Life : Alyx.

Jusqu’à présent CS:GO n’a pas suivi le mouvement et du côté de Valve ça a été le silence radio sur ce sujet. Cependant, le 5 mars, le journaliste Richard Lewis, a indiqué que la version Source 2 de CS:GO allait bientôt débarquer, et qu’elle proposerait des serveurs 128 ticks et un système de matchmaking amélioré.

Le nouveau moteur devrait également améliorer la fidélité graphique et l’optimisation. En ce qui concerne les cartes, d’innombrables fuites ont suggéré au préalable que Valve travaillerait sur une version Source 2 des cartes, testée dès 2020. En juillet 2022, des fuites ont confirmé la liste des cartes qui disposaient jusqu’à présent d’une version Source 2 : Shoots, Inferno, Lake, Overpass, Shortdust, Italy.

L’impact de Source 2 n’est pour l’heure pas très clair. Valve ne peut pas risquer de modifier trop profondément le gameplay de Counter-Strike, mais des améliorations visuelles et techniques ne peuvent être que de mise. Le 7 mars 2023, des références à ce CS:GO 2.0 ont été trouvées dans une mise à jour de Dota 2. Dans le code du jeu il était fait mention de cartes, de modèles de joueurs et des sprays.

Bien qu’encore une fois toutes ces fuites, ces spéculations ne constituent pas une preuve concrète, cela montre tout de même que Valve s’est penché sur la question d’un portage de CS:GO sur Source. Et en attendant une confirmation officielle, c’est la meilleure preuve que nous ayons à ce jour.

Les skins de CS:GO seront-ils supprimés avec l’arrivée d’une suite ?

Il y a très peu de chance que les skins, couteaux, autocollants et autres objets en jeu de CS:GO soient supprimés. L’économie de CS:GO est un aspect incroyablement important du modèle économique de Valve, et la suppression de ces objets, ou le fait de ne pas les porter sur une nouvelle version du jeu aurait un impact extrêmement négatif sur l’économie ainsi que sur la confiance des joueurs.

On estime qu’environ 30 millions de caisses de CS:GO ont été ouvertes en février 2023, ce qui représente des revenus incroyables chaque mois pour Valve. Les joueurs continuent d’être plus que jamais enclins à ouvrir ces caisses en raison de la valeur potentielle des objets qu’elles contiennent.

Cependant, même si Valve s’efforcera certainement de maintenir l’économie des skins intacte, il est possible que Source 2 offre aux créateurs de skins une plus grande marge de manœuvre, afin de créer des designs, des textures et des modèles plus complexes que ce qui est actuellement possible. Ces nouveaux éléments cosmétiques 2.0 auront forcément un impact.

Quand la mise à jour CS:GO Source 2 sera-t-elle disponible ?

Si l’on se fie aux dires de Richard Lewis, s’il est bel et bien d’actualité, Counter-Strike 2 devrait sortir en mars 2023 avec une version bêta.

Le 6 mars, lorsque la nouvelle mise à jour de Dota 2 a été déployée sur Steam, elle incluait également plusieurs mentions de CS:GO. Un autre datamineur, Aquarius a suggéré que : “CS:GO Source 2 peut être lâché N’IMPORTE QUEL jour maintenant. Il s’agira d’un DLC gratuit qui sera disponible pour tous ceux qui souhaitent participer au bêta-test. C’est réel et c’est en train de se produire”.

Alors que CS:GO, toujours aussi populaire, continue de battre des records en 2023, plus de dix ans après sa sortie, reste à voir ce que l’avenir réserve à la communauté Counter-Strike.