Transfert de skin de CS:GO à CS2 : que vont devenir vos skins ?

Valve a divulgué les premières informations officielle concernant Counter-Strike 2. Découvrez ce qui va arriver à vos skins CS:GO.

Valve sait cacher ses secrets, et c’est une véritable secousse qui a frappé l’industrie du jeu vidéo alors que le studio est subitement sorti du silence pour divulguer de nombreuses informations sur Counter-Strike 2.

En attendant de pouvoir poser les mains sur la Beta Limitée de CS2, nombre de joueurs se rongeaient les ongles en se demandant ce qui adviendrait de leur précieuse collection de skins.

Valve confirme le transfert de skins de CS:GO vers Counter-Strike 2

L’équipe de développement de Counter-Strike 2 n’a pas fait languir ses fans plus de temps que nécessaire : Oui, tout l’inventaire – skin compris – sera transféré sur Counter-Strike 2.

L’article continue après la publicité

“Apportez tout votre inventaire CS:GO dans Counter-Strike 2. Vous conserverez non seulement tous les items que vous avez collectés au fil des années, mais ces derniers profiteront également des améliorations apportées par Source 2 vis-à-vis de l’éclairage et des textures.”

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

En effet, les modèles d’armes ont été retravaillés sur Counter-Strike 2, avec de novueaux détails et des textures améliorées.

Valve Le modèle legacy (en haut) et sa nouvelle version (en bas)

Pour ne froisser aucun joueur, Valve a donc fait le choix de proposer ces nouveaux modèles d’armes en plus des anciens :

“En plus de la prise en charge des anciens modèles et finitions, toutes les armes bénéficieront de nouveaux modèles en haute résolution, et certaines finitions pourront tirer parti de ces modèles.”

L’article continue après la publicité

D’après le blog officiel de Counter-Strike 2, les joueurs en possession de skins ont donc tout à gagner lors du passage sur le nouvel opus. Vos skins seront toujours là, et certains pourraient même être plus beaux que jamais.