Patch note MAJ CS2 du 2 octobre : Arsenal, porte-bonheurs et plus

Après des mois de silence, une nouvelle mise à jour de Counter-Strike 2 est enfin disponible, et Valve a fait en sorte qu’elle ne passe pas inaperçue. Avec l’arrivée de l’Arsenal et des premiers porte-bonheurs d’armes dans l’histoire de CS, il y a de quoi être excité. Voici tous les détails du patch du 2 octobre.

Alors que la communauté et les joueurs professionnels ont critiqué le manque de contenu de CS2 depuis sa sortie l’année dernière, Valve travaillait manifestement dans l’ombre. Le jeu vient de recevoir sa mise à jour la plus importante à ce jour, avec des dizaines de changements de gameplay et l’ajout de nouvelles fonctionnalités.

L’Arsenal fait son entrée avec plus de 100 objets cosmétiques, dont des porte-bonheurs d’armes inédits. En plus de cela, des améliorations sur les cartes, des optimisations de réseau, et bien d’autres choses encore ont été mises en place. Voici le récapitulatif complet.

L’Arsenal fait son arrivée dans CS2

Valve L’Arsenal apporte plus de 100 nouveaux cosmétiques à CS2.

Disponible à l’achat via la page Steam de CS2, les joueurs peuvent désormais se procurer un Passe d’Arsenal. En l’achetant, vous pouvez commencer à gagner des crédits pour débloquer une large gamme d’objets cosmétiques. Il est possible de cumuler jusqu’à cinq Passes d’Arsenal en même temps pour maximiser vos gains, mais soyez assuré que tout ce que vous ferez vous permettra de gagner des crédits.

Parmi les objets disponibles, vous trouverez trois nouvelles collections de skins d’armes, dont la Collection Overpass, la Collection Graphisme, et la Collection Sport et Plein air, avec chacune 16 skins.

De plus, la Caisse de galerie fait son entrée, une nouvelle boîte contenant 17 finitions d’armes distinctes conçues par des membres de la communauté.

Les porte-bonheurs arrivent enfin dans CS2

L’un des ajouts majeurs de cette mise à jour est l’introduction des porte-bonheurs d’armes. CS2 suit enfin la tendance adoptée par de nombreux autres jeux depuis des années : vos armes peuvent désormais être ornées de porte-bonheurs de toutes formes et tailles.

Valve Un aperçu des tout premiers porte-bonheurs disponibles dans CS2.

L’annonce a été faite avec humour sur X (anciennement Twitter), où le compte officiel de CS a invité les fans à harceler fl0m pour tenter d’obtenir des “porte-bonheurs ultra-exclusifs”.

Il a également été révélé que les développeurs de Valve avaient déjà teasé ces cosmétiques depuis le début. Un porte-bonheur était en fait caché dans une porte sur Overpass dès le début.

Patch note complet de la mise à jour CS2 du 2 octobre

Arsenal

L’Arsenal est désormais disponible dans la boutique.

Contient 3 nouvelles collections d’armes, 2 collections de porte-bonheurs, 2 collections d’autocollants, la Caisse de galerie, et le Desert Eagle Trempe jaspée.

Achetez et activez un Passe d’Arsenal pour commencer à gagner des crédits de l’Arsenal.

Progressez vers des crédits chaque fois que vous gagnez de l’XP avec un Passe de l’Arsenal actif.

Échangez des crédits contre des objets dans l’Arsenal.

Porte-bonheurs

Introduction des Porte-bonheurs : des objets dynamiques que vous pouvez appliquer à vos armes préférées. Actuellement disponibles exclusivement dans l’Arsenal.

Glissez et déposez les porte-bonheurs pour les placer précisément sur l’arme de votre choix. Une arme ne peut avoir qu’un seul porte-bonheur à la fois.

Utilisez un Détachement de porte-bonheur pour retirer un porte-bonheur d’une arme. Le porte-bonheur retournera dans votre inventaire et pourra être réutilisé.

L’échange d’un porte-bonheur dans l’Arsenal accorde trois détachements gratuits. Des détachements supplémentaires sont disponibles à l’achat.

Inventaire et objets

Tous les objets acquis dans la boutique en jeu (y compris l’Arsenal), via les offres d’échange et le marché de la communauté Steam sont désormais soumis à une restriction de re-trade et revente de 7 jours.

Tous les stickers, écussons et porte-bonheurs disponibles sur le marché de la communauté Steam, dans l’Arsenal, ou dans les inventaires Steam de vos amis peuvent désormais être prévisualisés sur vos propres objets.

Suppression de la possibilité de supprimer des caisses d’armes de votre inventaire.

Ajout d’un sélecteur de niveau de grattage des stickers lors de l’application de nouveaux stickers sur les armes.

Ajout d’un sélecteur précis de l’usure stickers autocollants lors du grattage des stickers existants sur les armes. Tous les stickers appliqués ne peuvent qu’augmenter leur niveau de grattage.

Ajout d’une option pour retirer immédiatement les stickers existants des armes de l’inventaire en plus du grattage des stickers.

Ajout d’un module de prévisualisation des plaques d’identité directement sur les objets lorsque vous les appliquez.

Correction de plusieurs cas où l’application de plaques d’identité ou de stickers déséquipait l’arme de votre équipement.

La personnalisation d’une arme de base actuellement équipée équipera automatiquement la nouvelle version personnalisée.

Animation

Amélioration de la posture des personnages sur de grandes pentes.

Ajustement des pieds pour mieux gérer les personnages penchés de manière excessive (surnommée « MJ lean »).

La logique de placement des pieds n’est plus affectée par de mauvaises latences serveur.

Les pieds se repositionnent désormais à la position de repos si la pose des pieds est très différente de celle définie.

Réécriture des animations de course, marche, et accroupissement pour corriger les postures trop larges ou les jambes en ciseaux.

Modification des animations et du comportement sur les échelles pour que la tête du personnage corresponde mieux à la position de la caméra du joueur. Les personnages affichent désormais correctement l’accroupissement sur les échelles.

Réduction des sauts intempestifs lors de l’accroupissement ou du saut et réduction de l’inclinaison dans les animations de saut.

Correction de nombreux cas où la posture des personnages subissait des micro-décalages lors des déplacements avec des armes lourdes.

Gameplay

Les grenades flash et HE ne détonent plus prématurément lorsqu’elles dépassent leur limite de rebonds bloqués.

Graphismes

Ajout d’un menu déroulant de sélection d’affichage pour le mode plein écran non fenêtré dans les paramètres Vidéo.

Correction des artefacts graphiques liés à l’effet de feu dans l’onglet Vidéo avancé.

Audio

Correction d’un bug où les sons de l’interface n’étaient pas correctement positionnés en jeu.

Correction d’un problème où les bruits de pas étaient joués pour le joueur local mais n’étaient pas transmis aux autres joueurs.

Correction d’un problème où les sons d’éclaboussure des cadavres dans l’eau se déclenchaient sur des joueurs encore en vie.

Correction d’un problème où le chat vocal ne fonctionnait pas sur les serveurs communautaires.

Correction d’un problème où les chats vocaux entrants ne se fermaient parfois jamais.

Réseau

Ajout d’une option de télémétrie pour afficher des graphiques de la gigue réseau et des erreurs d’acheminement.

Modification de la manière dont le mauvais acheminement de paquets est mesurée. Auparavant, si les paquets arrivaient dans le désordre, cela pouvait être compté comme un mauvais acheminement même si cela était corrigé sans impact sur le gameplay. De plus, la gigue n’était pas prise en compte, bien que celle-ci puisse perturber le gameplay fluide. La nouvelle méthode ne comptera les paquets comme mal acheminés que s’ils impactent le gameplay. Si la gigue réseau dépasse un seuil où le gameplay est affecté, les paquets seront également considérés comme mal acheminés même s’ils ne sont pas perdus et arrivent dans l’ordre.

Cartes

Ancient Correction de certaines géométries disparaissantes. Correction de cas où les joueurs pouvaient détecter les mouvements dans l’eau à travers la carte. Correction de certains pixel peeks (angles de pixels exploitables). Correction d’un cas où les ombres des joueurs étaient visibles à travers la géométrie. Ajustement du clipping pour améliorer les mouvements des joueurs.

Anubis Correction de collisions manquantes. Ajustement de la géométrie et du clipping qui bloquaient les lancers de grenades. Amélioration du clipping sur certains sols pour des lancers de grenades plus prévisibles. Correction d’un pixel peek. Ajustement du clipping dans certaines zones pour améliorer les mouvements des joueurs.

Dust2 Correction de certains problèmes de clipping sur le site B.

Italy Ajout de la carte au matchmaking compétitif. Correction des animations des oiseaux.

Mirage Correction des endroits où le C4 pouvait se coincer.

Nuke Correction d’un pixel peek. Correction des endroits où le C4 pouvait se coincer. Correction des écarts dans la géométrie où les objets pouvaient se perdre. Correction de certaines géométries disparaissantes.

Overpass Ajustement du clipping des grenades pour éviter les mauvais rebonds.



Workshop

Ajout d’une troisième couche optionnelle au shader de fusion d’environnement.

Ajout du biplanar mapping comme option pour les shaders d’environnement.

Ajout d’une couche d’humidité optionnelle, pouvant être peinte dans Hammer sur les matériaux d’environnement avec cette fonctionnalité activée.

Divers