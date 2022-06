Le Zombies de Vanguard fait peau neuve avec un retour des rounds

Les fans de Vanguard ont réclamé à cor et à cri une véritable expérience Zombies à base de rounds. Et enfin, leur souhait est enfin exaucé. Shi No Numa a maintenant une date de sortie, et nous savons un peu à quoi nous attendre lorsqu’il sera disponible.

Sledgehammer Games a déjà donné un avant-goût de l’action par rounds dans une partie déverrouillable de Der Anfang, mais les fans ont rapidement décidé qu’ils voulaient plus que ce que cette expérience limitée pouvait leur offrir.

Aujourd’hui, près de six mois après cette mise à jour, le champ de bataille grandeur nature de Shi No Numa est en route avec un nouveau nom et un nouveau look.

Swamp of the Dead Zombies à base de rounds date de sortie

Swamp of the Dead, la version réimaginée de Shi No Numa, arrive le 22 juin aux côtés de Vanguard Saison 4.

Ce chapitre du jeu est en préparation depuis longtemps, les développeurs ayant annoncé pour la première fois en avril qu’ils travaillaient sur l’infrastructure d’un système complet basé sur les rounds.

En ce qui concerne les nouveautés, les détails sont gardés secrets, mais étant donné la différence entre Vanguard et Black Ops III, on peut supposer qu’il y a eu des changements significatifs dans ce portage.

Pour les non-initiés, Shi No Numa est apparu dans la franchise dans World at War et était la première carte à emmener les joueurs dans les profondeurs du Japon de la Seconde Guerre mondiale.

Situé dans les installations du Soleil Levant, ce champ de bataille classique a été l’un des plus grands succès du mode lors de sa première apparition et est depuis revenu dans Black Ops et Black Ops III.

De plus des rumeurs annoncent déjà qu’une autre carte est en cours de développement. Les fans feront donc bien de garder les yeux ouverts au cours des prochaines semaines.