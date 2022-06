Les zombies pourraient revenir dans Warzone à l’occasion de la saison 4

La feuille de route de la saison 4 de Warzone semble annoncer le retour des zombies sur le Battle Royale, et les fans en sont ravis.

La saison 4 de Warzone Pacific devrait apporter un tas de nouveautés aux joueurs, et les développeurs ont récemment dévoilé la roadmap de cette nouvelle saison remplie de détails.

Bien que les joueurs Vanguard soient déçus par le manque de contenu, les fans de Warzone sont quant à eux enthousiastes à l’idée de découvrir une nouvelle carte sur le Battle Royale, Bonne Fortune.

Mais en plus de toutes ces nouveautés, les joueurs ont également remarqué d’autres détails de la saison 4 qui indiquent le retour des zombies.

Advertisement

Pour ceux qui l’ignorent, l’arrivée de la carte Bonne Fortune ne signifie pas que Rebirth Island sera supprimée du jeu. La carte inspirée d’Alcatraz sera toujours disponible avec les mises à jour des playlists et semble même être impliquée dans un nouvel événement sur les zombies.

En effet, la roadmap de la saison 4 de Warzone annonce qu’un nouveau mode appelé “Rebirth of the Dead” arrivera au cours de la saison.

Et pour beaucoup de joueurs, ce mode va signer le retour des zombies dans Warzone, et plus précisément sur Rebirth Island.

Advertisement

L’utilisateur Reddit “lil_zoghi” a également souligné certains détails dans le communiqué de la saison 4 qui indiquent le retour des zombies.

Le communiqué indique “qu’il y a d’étranges rumeurs concernant une vague de zombies et le test ultime pour les opérateurs en ligne“.

Lire aussi – Warzone Saison 4 : Le mode Butin en Or expliqué

Cela semble donc confirmer que les zombies reviendront dans Warzone à l’occasion de la saison 4, mais il n’est pas encore clair de la façon dont ils vont revenir.

Toutefois, nous n’avons plus beaucoup de temps à attendre avant de le découvrir puisque la saison 4 de Warzone va débuter le 22 juin.