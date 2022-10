Y aura-t-il un nouveau Call of Duty en 2023 ? Modern Warfare 2, Warzone 2 et plus

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Avec Modern Warfare 2, Warzone 2 et d’autres nouveautés qui se profilent à l’horizon, certains joueurs ne savent pas trop ce qui va survenir en 2023. Voici ce à quoi la communauté Call of Duty doit s’attendre.

La licence Call of Duty a longtemps suivi un cycle de sortie très précis, avec l’arrivée d’un nouveau volet au dernier trimestre de chaque année, d’aussi loin que les joueurs s’en souviennent. Il en sera de même en 2022, avec la sortie de Modern Warfare 2 qui est prévue pour le 28 octobre.

Cependant, la sortie prochaine de Warzone 2, prévue pour mi-novembre, sème déjà le trouble. En conséquence, les joueurs se demandent s’il y aura un nouveau Call of Duty en 2023.

Y aura-t-il un nouveau CoD en 2023 ?

Pour l’instant, la sortie d’un nouveau Call of Duty à l’automne 2023 semble des plus improbables. Activision doit encore le confirmer officiellement, mais toutes les fuites et les rumeurs entourant la sortie de Modern Warfare 2 indiquent qu’il aura un cycle de vie de 2 ans, une grande première pour la franchise.

De même, Warzone 2 devrait avoir un cycle de vie bien plus long qu’un an. Après tout, le premier battle royale est sorti en mars 2020 et il ne s’est effacé au profit de sa suite que 2 ans et demi plus tard.

Activision Modern Warfare 2 devrait être la seule nouvelle sortie de la franchise pendant 2 ans.

Ces rumeurs semblent avoir été confirmées par Jason Schreier, un initié de l’industrie vidéoludique, qui a encore pointé du doigt qu’il n’y aura pas de nouveau CoD avant 2024.

“L’année prochaine, ils vendront de nouveaux éléments pour MW2”, a-t-il déclaré. “Une extension ou quelque chose comme ça (je ne sais pas exactement à quoi elle ressemblera, mais il y aura aussi des éléments de campagne). Il n’y aura pas de nouveau COD avant 2024, comme je l’ai signalé plus tôt cette année.”

Développeurs et calendrier de sortie prévus pour Call of Duty

En raison de ce cycle de vie plus long, on peut s(attendre à l’arrivée d’une quantité massive de contenu post-lancement pour Warzone 2 et Modern Warfare 2. Des fuites ont même affirmé qu’au cours de son cycle de vie, Modern Warfare 2 recevra un pack de cartes en tant que DLC.

CoD 2024 devrait être développé par Treyarch, avec potentiellement comme cadre les années 1990. Par ailleurs il devrait sortir en même temps qu’une nouvelle carte pour Warzone 2. CoD 2025, quant à lui devrait être développé par Sledgehammer Games, et il devrait être la suite d’Advanced Warfare, sorti en 2014.

Il est également possible qu’un ancien titre de la licence soit remasterisé. Nous avons déjà vu la version originale de Modern Warfare remasterisée, ainsi qu’une campagne remaniée pour Modern Warfare 2.

Les rumeurs continuent de circuler sur un potentiel Modern Warfare 3 Remasterisé, certaines fuites affirmant qu’il est “en attente”. Si un nouvel opus pour 2023 semble improbable, de multiples réjouissances sont tout de même au programme.