Xbox retire l’option du Game Pass à 1 € avant la sortie de Black Ops 6

À une semaine du lancement de Black Ops 6, Xbox a supprimé l’option permettant de s’abonner au Game Pass pour 1€ durant 14 jours.

La décision de Xbox de rendre Black Ops 6 disponible dès sa sortie pour les abonnés du Game Pass Ultimate n’a pas été sans controverse. En juillet, des utilisateurs du Game Pass avaient déjà reproché à Call of Duty d’être à l’origine d’une augmentation des prix.

Cette hausse s’explique par le fait que, en plus d’augmenter les prix de tous les niveaux d’abonnement, les abonnés de base ne peuvent désormais plus accéder aux jeux développés par Xbox dès leur sortie.

Cela contredit la promesse faite par Microsoft en mai 2024, où la société avait affirmé que les abonnés auraient accès à tous les jeux first-party dès le premier jour, et que BO6 ne serait pas verrouillé derrière un nouveau palier d’abonnement.

Pour alimenter la polémique, CharlieIntel a rapporté que le Game Pass avait retiré l’option de souscription à 1€ pour 14 jours, et ce, à peine plus d’une semaine avant la sortie de BO6, prévue le 25 octobre 2024.

De plus, CharlieIntel a précisé qu’aucune période d’essai gratuite n’est actuellement disponible. Les utilisateurs devront ainsi payer le prix total pour accéder au Game Pass.

Cette décision a suscité des critiques de la part de certains fans, tandis que d’autres ont compris qu’il s’agissait d’une décision commerciale inévitable. Un utilisateur a réagi en disant : “Je ne peux même pas leur en vouloir pour ça“.

De l’autre côté, un autre commentaire répliquait : “Imaginez être l’une des entreprises les plus riches de la planète et facturer encore plus pour le Game Pass, et ce n’est toujours pas assez.“

Ce changement risque de dissuader les joueurs qui prévoient uniquement de jouer à BO6 de souscrire à un abonnement au Game Pass. Il est en effet plus logique d’acheter le jeu complet pour 70€ plutôt que de dépenser 20€ par mois, sauf si vous profitez des autres avantages du Game Pass.

Un autre fan a exprimé son opinion en ces termes : “Je ne comprends pas les gens qui paient 20€ par mois et encore 30€ de plus pour l’édition Coffre d’armes pour l’année prochaine, autant acheter directement le jeu entier.“

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’arrivée de BO6 dans le Game Pass, n’hésitez pas à consulter notre guide pour savoir comment profiter de votre abonnement pour y jouer ainsi que les dates de prétéléchargement et de lancement du jeu.