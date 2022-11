Xbox aurait formulé une nouvelle offre à PlayStation pour garder CoD plus longtemps

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

Si les tensions ont été fortes entre Sony et Microsoft au sujet de l’avenir de CoD au cours des derniers mois, Xbox semblerait calmer les choses en raison d’une offre pour que Sony puisse garder la célèbre franchise encore un peu plus longtemps.

Au début de l’année 2022, Microsoft a choqué l’industrie du jeu vidéo en annonçant son intention de racheter Activision-Blizzard qui est l’éditeur à l’origine de franchises majeures comme Call of Duty et World of Warcraft.

Cependant, un tel accord avec Microsoft mettrait fortement en péril l’avenir de CoD sur PlayStation.

Toutefois, dans une déclaration à The Verge, le dirigeant de dirigeant de Xbox, Phil Spencer annonce avoir signé un accord avec Sony en janvier pour que Call of Duty reste sur PlayStation pendant “plusieurs années encore”.

Peu de temps après, le PDG de PlayStation, Jim Ryan, a répliqué en affirmant que Phil Spencer ne garantissait la pérennité de Call of Duty sur PlayStation que pour trois ans après la fin de l’accord actuel entre CoD et Sony.

Cependant, une nouvelle offre aurait été récemment émise par Microsoft afin de prolonger cette durée.

Activision La crainte de Sony est que Xbox propose Call of Duty sur le Game Pass.

Microsoft aurait proposé un contrat de 10 ans pour Call of Duty sur PlayStation

Un nouveau rapport du New York Times suggère que Microsoft a finalement proposé dix années supplémentaires de CoD sur PlayStation.

Il y a quelques mois, Jim Ryan avait précédemment déclaré au sujet de l’offre des trois ans qui avait été faite, “après presque 20 ans de Call of Duty sur PlayStation, leur proposition était inadéquate à de nombreux niveaux et ne tenait pas compte de l’impact sur nos joueurs. Nous voulons garantir que les joueurs PlayStation continuent à bénéficier de la meilleure qualité de Call of Duty, et la proposition de Microsoft ruine ce principe.“

Cette nouvelle offre de Microsoft semble donc plus en accord avec les propos de Jim Ryan et par conséquent, un accord entre Microsoft et Sony pourrait bien se rapprocher.