Warzone supprime discrètement l’arme la plus gênante du jeu

Nous avons tous déjà ressenti cette frustration de tomber sur un joueur équipé d’un bouclier antiémeute dans Warzone. Alors qu’il reste prudemment caché derrière ce gros morceau de plastique pare-balles, vous savez que le combat sera long et stressant. Heureusement, cela change avec la mise à jour de la Saison 1.

Utiliser le bouclier antiémeute a toujours été une stratégie puissante, bien que souvent qualifiée de “facile“, depuis les premiers jours de Verdansk. Les joueurs combinaient grenades paralysantes et bouclier pour éviter les affrontements directs. Dans le dernier cercle, ils vous laissent gaspiller vos munitions ou fuir, pour ensuite vous frapper avec une grenade paralysante et vous abattre alors que vous êtes figé sur place.

Mais alors que faire face à ça ? Rusher et esquiver les grenades paralysantes, ou rester à distance et prolonger la partie sans issue ? Quand il ne reste plus que vous et ce joueur équipé de son bouclier dans le cercle final, vous savez pertinemment que la sentence finale ne sera certainement pas positive.

Le Bouclier antiémeute enfin retiré de Warzone

Du moins, c’était le cas… jusqu’à maintenant. La mise à jour de la Saison 1 a débarqué dans Warzone, introduisant les armes, le système de mouvement omnidirectionnel, les opérateurs, et même certains atouts de Black Ops 6 dans le Battle Royale. Et à la surprise générale, le bouclier antiémeute, absent du multijoueur de Black Ops 6, a également été retiré de Warzone.

Si vous lancez Warzone aujourd’hui, vous constaterez alors que le bouclier antiémeute a disparu. Après avoir passé en revue le patch note, aucune mention de son retrait n’apparaît.

Ce changement va totalement changer la donne. Avec cette stratégie ennuyeuse éliminée, les joueurs devront désormais compter uniquement sur leurs compétences de tir et leur positionnement pour décrocher la victoire. Ils ne pourront plus simplement rester à découvert en toute sécurité.

Rapidement, les joueurs sur Twitter (X) ont inondé les réponses de notre tweet de messages de félicitations pour les développeurs. Les commentaires sont remplis de “W” célébrant son retrait, même si, bien sûr, certains sont déçus (on pense à toi ChowH1).

Il est encore trop tôt pour déterminer quelle sera la méta sur la nouvelle carte Area 99 et sur Urzikstan, mais au moins, nous n’aurons plus à craindre de tomber face à un bouclier antiémeute.