Warzone Saison 5 Rechargée : Date, nouvelles armes, opérateurs et plus

La Saison 5 Rechargée de Warzone sera la dernière mise à jour de mi-saison à être déployée avant l’arrivée de Warzone 2. Elle devrait notamment apporter de nouveaux fusils d’assaut et de nouveaux opérateurs, de quoi aider les joueurs à passer le temps avant l’arrivée du prochain volet du battle royale.

La Saison 5 de Warzone Pacific marque la fin d’une ère pour la communauté Call of Duty qui pendant ces 2 dernières années a suivi saison après saison le parcours du battle royale, de Verdansk à Caldera. La bêta de Modern Warfare 2 étant désormais terminée, les joueurs attendent avec impatience que la prochaine mise à jour de Warzone débarque.

Heureusement ils n’auront pas à attendre bien longtemps avant que les réjouissances commencent. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la mise à jour de mi-saison.

Activision La feuille de route de la Saison 5 de Warzone et de Vanguard.

Raven Software n’a pas encore révélé la date de début officielle de la Saison 5 Rechargée de Warzone Pacific, mais si l’on se fie au Passe de combat ca devrait être pour le 5 octobre 2022.

Étant donné qu’il s’agit de la dernière saison de Warzone avant le lancement de Warzone 2, reste à voir si la Saison 5 Rechargée arrivera effectivement à mi-chemin entre la date de début et de fin du Passe de combat.

De nouveaux fusils d’assaut

Avec le coup d’envoi de la Saison 5 Rechargée, les joueurs de Warzone auront la possibilité de débloquer les fusils d’assaut BP50 et Lienna 57. Si l’on ne sait pas grand-chose du Lienna 57, le BP50 ressemble à s’y méprandre au F2000 de Modern Warfare 2.

Ces armes ont été officiellement confirmées lors de la présentation de la feuille de route de la Saison 5 : “Gagnez deux armes supplémentaires lancées au cours la mise à jour de mi-saison, le BP50 et le fusil d’assaut Lienna 57”.

Reste à voir comment il sera possible de débloquer le BP50 et le Lienna 57 lorsqu’ils feront leur apparition sur Warzone et Vanguard. Après tout ces armes pourraient bien avoir un impact significatif sur la méta à longue portée de Warzone.

Nouveaux opérateurs de la Saison 5 Rechargée de Warzone

L’emblématique antagoniste de la licence Call of Duty, Raul Menendez, est arrivé en tant qu’opérateur au début de la Saison 5 et un autre antagoniste de renom, Khaled Al Asad, arrivera peu après. En plus de ces deux-là, Gabriel Rorke et Seraph vont également faire leur entrée dans Warzone avec la mise à jour de la Saison 5 Rechargée.

Activision He “Seraph” Zhen-Zhen va débarquer sur Warzone lors du coup d’envoi de la Saison 5 Rechargée.

Rorke est connu pour être l’antagoniste principal de Ghosts, tandis que Seraph est apparu pour la première fois dans Blak Ops III.

Correctifs attendus dans la Saison 5 Rechargée

Raven Software n’a pas détaillé les correctifs auxquels nous pouvons nous attendre, mais leur Trello mentionne toujours les problèmes audio dans le Goulag et explique qu’ils ont dû désactiver les matchs privés pour étudier un problème.