Warzone Saison 4 événement Mercenaires : défis, récompenses, dates…

Découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur l’événement Mercenaires de fortune de la Saison 4 de Call of Duty: Warzone Pacific.

La Saison 4 de Warzone Pacific va apporter des changements majeurs sur Caldera, une nouvelle carte nommée Bonne Fortune et plein d’autre contenu à découvrir dans les prochains jours. Les développeurs ont décidé de célébrer cette nouvelle saison avec l’événement “Mercenaires de fortune” avec de nouveaux défis et des récompenses exclusives sur le battle royale de Call of Duty.

Nous attendons désormais le prochain événement avec impatience sur Warzone. On ne va clairement pas manquer de contenu avec la mise à jour de la Saison 4 mais il ne faudra pas pour autant manquer l’événement Mercenaires qui va encore nous réserver de nombreuses surprises.

En plus de nouvelles armes et de plusieurs changements sur la carte Caldera, les joueurs de Warzone pourront se battre sur une nouvelle carte : Bonne Fortune (Fortune’s Keep). Et pour découvrir cette nouvelle île, rien de mieux que de plonger dans l’événement Mercenaires de fortune que nous allons vous expliquer de long en large.

Les dates importantes de l’événement Mercenaires de Warzone

Pour l’instant, nous n’avons pas de date officielle concernant cet événement mais il est très probable qu’il débute dès le début de la Saison 4, soit le 22 juin 2022. On peut s’attendre à ce qu’il dure entre 2 et 4 semaines, comme les précédents événements.

Les défis de l’événement Mercenaires de fortune sur Warzone

Selon l’article du blog de la roadmap de la Saison 4, vous aurez l’occasion de compléter un total de 8 défis différents qui testeront vos capacités sur Warzone.

Ces défis seront réalisables sur Caldera et Bonne Fortune, donnant l’opportunité aux joueurs de découvrir les nouveaux changements sur Caldera et la nouvelle carte de cette saison.

Les récompenses de l’événement Mercenaires de fortune sur Warzone

Au fur et à mesure que vous terminerez des défis, vous débloquerez des objets exclusifs comme des camouflages d’arme, des réticules, des emblèmes et même un carte de visite légendaire. En bonus pour les joueurs qui auront réussi à compléter les 8 défis disponibles, un skin en or pour le SUV Blindé.

On vous donne maintenant rendez-vous sur Call of Duty: Warzone Pacific à partir du 22 juin pour découvrir la Saison 4 !