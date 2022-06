Warzone Saison 4 : comment fonctionne l’extraction d’argent ?

L’extraction d’argent est un événement qui se déroulera sur Bonne Fortune, la nouvelle carte de la Saison 4 de Warzone. Voici comment y prendre part et tenter de remporter les récompenses proposées.

Lors du coup d’envoi de la Saison 4 de Warzone, Bonne Fortune plongera les joueurs dans une tout autre ambiance, celle de l’appât du gain.

Ce nouveau cadre ne poussera pas seulement les joueurs à expérimenter un gameplay chargé d’adrénaline, mais aussi à découvrir de nouvelles fonctionnalités qui ne peuvent s’apprécier que sur Bonne Fortune.

Des escouades s’affrontent pour empocher le jackpot, et vous aurez besoin de toutes les informations que vous pouvez obtenir pour y parvenir. Voici tout ce qui vous attend dans la prochaine saison “Mercenaires de fortune”. #Warzone #Vanguard pic.twitter.com/k9gFySlDDO — Call of Duty France (@CallofDutyFR) June 16, 2022

Le contrat d’approvisionnement du marché noir et l’événement extraction d’argent seront les 2 méthodes permettant aux joueurs d’amasser une tonne de cash et de précieux butins en vue de s’assurer une victoire des plus écrasantes.

En quoi consiste l’événement Extraction d’argent sur Warzone ?

L’extraction d’argent est un événement qui surviendra au cours des parties sur Bonne Fortune. Pour l’heure on ignore encore quel sera son timing, mais il pourrait bien se produire plusieurs fois au cours d’une même partie.

Des mercenaires tenteront de mettre la main sur de précieuses récompenses et si vous parvenez à les abattre au cours du processus, les récompenses seront à vous. Cet événement sera un coup de pouce bienvenu pour rassembler rapidement autant d’argent que possible, sachant que cet argent peut être utilisé par la suite au marché noir, pour y acheter de quoi mettre toutes les chances de son côté.

Comment récupérer l’argent ?

Les joueurs seront avertis par l’apparition d’un cercle d’or clignotant et d’une icône représentant un sac d’argent sur la carte lorsque l’événement commencera. Une fois que ces indicateurs apparaîtront, vous devrez décider rapidement de la marche à suivre.

Si vous souhaitez affronter les mercenaires pour tenter de mettre la main sur le pactole, une fusée éclairante visible dans le ciel vous indiquera où vous rendre.

Un hélicoptère apparaîtra au-dessus de l’emplacement indiqué par la fusée et laissera tomber au sol du butin. Au départ, ce sac de butin sera protégé par une équipe de 5 mercenaires.

Pour réclamer ce butin, vous devrez éliminer les mercenaires et sécuriser la zone, sachant que les mercenaires auront droit à du renfort pour assurer leurs arrières.

Quelles sont les récompenses disponibles ?

Les récompenses de cet événement comprennent de l’argent, des munitions, des armures et de l’équipement. Vous pouvez accéder à ces différentes récompenses en interagissant avec le sac de butin une fois que vous aurez abattu tous les mercenaires.

Néanmoins, gardez à l’esprit qu’au cours de l’événement et même une fois que vous vous serez débarrassés des mercenaires, vous ne serez pas à l’abri. D’autres joueurs appâtés par ces récompenses alléchantes pourraient vous prendre à revers pour tenter de rafler la mise.