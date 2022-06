Warzone Saison 4 : Comment débloquer la SMG Marco 5

Découvrez rapidement comment obtenir la nouvelle mitraillette Marco 5 dans votre inventaire pour la Saison 4 de Call of Duty: Warzone Pacific.

La Saison 4 de Vanguard et Warzone arrive dans à peine quelques jours avec de nouvelles armes, maps, et fonctionnalités inédites dans le Multijoueur et même dans le Battle Royale de Call of Duty. L’une des nouvelles armes que nous allons traiter aujourd’hui est une mitraillette nommée Marco 5.

En plus d’un fusil d’assaut, d’une mitrailleuse et d’une arme de mêlée, vous pourrez jouer avec une toute nouvelle SMG dans la nouvelle saison de Warzone et Vanguard. On ne doute pas que cette arme va clairement être dévastatrice alors nous ne manquons pas de vous guider pour la débloquer facilement.

Comment débloquer la Marco 5 dans Warzone et Vanguard

Cette nouvelle mitraillette sera disponible dans le Battle Pass de la Saison 4 sur Call of Duty: Warzone Pacific et Call of Duty: Vanguard. À l’heure où nous écrivons cet article, nous ne savons pas encore si elle sera disponible à partir du Niveau 15 ou 31.

Et une fois que la Saison 4 sera terminée avec son Battle Pass fini, un nouveau défi basé sur les mitraillettes apparaîtra pour permettre aux retardataires de tout de même débloquer cette arme.

Selon la description des développeurs, la Marco serait une mitraillette “très mobile” qui serait “précise au jugé et excellente à courte portée”. Notez également que c’est la seule mitraillette de Vanguard avec laquelle vous pourrez équiper un accessoire akimbo.

Cette SMG promet réellement d’être dévastatrice, surtout sur des cartes adaptées aux combats rapprochés comme Rebirth Island et très probablement Bonne Fortune, la nouvelle carte disponible dans la Saison 4 de Call of Duty: Warzone Pacific.