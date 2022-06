Warzone Saison 4 : Comment débloquer la Dague

Découvrez comment obtenir la nouvelle arme de mêlée de la Saison 4 de Call of Duty: Warzone Pacific, la Dague !

La Saison 4 de Vanguard et Warzone va sortir dans à peine quelques jours et les joueurs attendent déjà avec impatience les nouvelles armes, les nouvelles cartes et les nouvelles fonctionnalités dans les deux jeux. Vous aurez d’ailleurs l’occasion de débloquer la Dague au lancement de la Saison 4 et nous allons vous expliquer comment l’avoir.

Cette nouvelle saison va ajouter beaucoup de contenu à partir du 22 juin 2022 dont la carte Bonne Fortune sur Warzone et plein de changements sur Caldera. Pendant ce temps, la carte USS Texas de WWII va apparaître dans le mode Multijoueur de Vanguard.

Et on ne peut pas oublier les nouvelles armes de la Saison 4 : la mitraillette Marco 5, la mitrailleuse UGM-8, le fusil d’assaut Vargo-S et bien sûr l’arme de corps à corps : la Dague.

Comment débloquer la Dague sur Warzone et Vanguard

Il existe trois moyens pour débloquer cette nouvelle arme, dont deux qui sont totalement gratuits.

Obtenir 5 éliminations de mêlée avec une arme principale dans une seule partie 15 fois. (gratuit !)

Obtenir 100 éliminations avec une arme de mêlée en étant entouré de la Couverture de l’éther. (gratuit !)

Acheter le pack correspondant dans la boutique à sa sortie dans la Saison 4.

Pour le moment, nous savons que les armes Marco 5 et UGM-8 seront disponibles dans le Battle Pass de la Saison 4 et la Dague devrait être disponible au cours de la saison.

Rendez-vous à partir du 22 juin pour découvrir les surprises qui nous ont été réservés lors de la Saison 4 sur Call of Duty: Warzone Pacific et Call of Duty: Vanguard !