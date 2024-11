Warzone Saison 1 : date de sortie, armes de BO6, Area 99…

La saison 1 de Warzone s’apprête à donner le coup d’envoi d’une toute nouvelle ère du Battle Royale, avec l’intégration de Black Ops 6 pour apporter de nouvelles armes, une nouvelle carte et une nouvelle mécanique de mouvement.

L’une des façons dont Warzone a réussi à rester pertinent pendant si longtemps est grâce à ses évolutions constantes. Chaque année, le BR fusionne avec le multijoueur du CoD actuel, ce qui s’accompagne toujours d’un ensemble de nouvelles armes à monter en niveau et de nombreux changements de gameplay.

Cette année ne déroge pas à la règle, voici donc tout ce qu’apporte BO6 dans la Saison 1 de Warzone.

La mise à jour de la Saison 1 de Warzone arrivera le jeudi 14 novembre 2024, le même jour que le lancement de la Saison 1 de Black Ops 6.

Comme pour les précédentes mises à jour, elle devrait être disponible à 19h00. À cette date, la Saison 6 de MW3 prendra fin, et Warzone basculera vers le nouvel opus de la franchise.

Activsion La Saison 1 de Warzone va introduire toutes les armes et mécaniques de BO6.

Nouvelles armes de la Saison 1 de Warzone

L’arrivée de Black Ops 6 dans Warzone signifie que toutes les armes de cet opus seront enfin disponibles dans les modes Battle Royale et Resurgence, en plus des armes existantes de MW3 et MW2. Voici la liste des nouvelles armes attendues :

Fusils d’assaut

Mitraillettes

Mitrailleuses

Fusils tactiques

Fusil de précision

Fusils à pompe

Lanceurs

CIGMA 2B

HE-1

Pistolets

9mm PM

Grekhova

GS45

Stryder .22

Armes de mêlée

Couteau de combat

Batte de baseball

D’autres armes seront probablement ajoutées avec le Passe de combat de la Saison 1, accessibles également dans Warzone.

Omnimouvement

L’un des plus grands changements de gameplay introduits par la Saison 1 est l’omnimouvement, qui va révolutionner Warzone de la même manière que le multijoueur de BO6. Ce système de mouvement permet de sprinter, glisser et plonger dans toutes les directions, quel que soit l’angle de votre personnage. Vous pourrez également effectuer des rotations à 360 degrés en position couchée, rendant les mouvements plus naturels et immersifs.

Cette mobilité accrue ouvre de nouvelles possibilités pour éviter les tirs ennemis ou surprendre vos adversaires. Ce changement devrait répondre aux attentes des joueurs qui trouvent parfois Warzone un peu rigide dans ses déplacements.

Atouts et Jokers

Avec l’intégration de Black Ops 6 dans Warzone, le système d’atouts et de jokers évolue, offrant aux joueurs un niveau de personnalisation plus approfondi de leur classe. Bien que la structure de base reste familière aux habitués de Warzone, quelques ajustements viennent enrichir les stratégies et dynamiser les parties, permettant aux joueurs d’exploiter des configurations uniques.

Dans ce nouveau système, les joueurs peuvent désormais sélectionner trois atouts avant chaque partie, un choix stratégique qui doit être bien réfléchi. Contrairement aux systèmes d’atouts complexes de certains jeux précédents, l’approche “Pick-3” simplifie la sélection tout en encourageant la spécialisation.

Activision L’intégration de Black Ops 6 dans Warzone intégrera un ensemble de 18 atouts.

Cette limitation pousse les joueurs à optimiser leur combinaison en fonction de leur style de jeu et de la dynamique de l’équipe, ce qui peut faire la différence dans des situations de combat intenses.

Les Jokers sont également une nouveauté qui ajoute une nouvelle couche de personnalisation dans vos classes. Les jokers permettent aux joueurs de modifier les règles de leur classe en ajoutant des modificateurs qui peuvent donner un avantage considérable en jeu. En utilisant un joker, vous pouvez contourner certaines restrictions, comme augmenter le nombre d’accessoires. Ces jokers deviennent un atout stratégique majeur pour les joueurs qui souhaitent maximiser leur potentiel et jouer selon leur propre style.

Carte Area 99

Activision

Area 99 est une nouvelle carte Resurgence conçue par Treyarch, inspirée par l’iconique Nuketown. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une reproduction exacte, chaque point d’intérêt (POI) s’intègre à l’atmosphère d’un site de tests nucléaires. Voici les lieux que vous pourrez explorer :

Warehouse

Loading Bay

Manufacturing

Bunker

Pods

Nuketown Shipping

Reactor

Cooling Towers

Test Site

Mannequin Assembly

Area 99 est comparable en taille par rapport à Rebirth Island, ce qui en fait l’une des plus petites cartes de Warzone à ce jour. On ignore encore si Rebirth sera retirée pour faire place à Area 99, mais il est probable que les deux cartes soient disponibles en parallèle.

Y a-t-il une nouvelle carte BR dans la Saison 1 de Warzone ?

Aucune nouvelle carte Battle Royale ne sera introduite dans cette Saison 1, laissant Urzikstan comme champ de bataille principal pour le moment. C’est la première fois depuis Black Ops Cold War en 2020 qu’aucune grande carte ne sort avec le dernier Call of Duty.

Cependant, il y a une bonne nouvelle : les développeurs ont confirmé que Verdansk, la carte emblématique de Warzone, fera son grand retour au printemps 2025.

Camouflages de maîtrise et Prestige

Activision

La Saison 1 marque l’arrivée des camouflages de maîtrise dans Warzone pour la première fois. Ces défis sont bien connus des joueurs en multijoueur, et les fans du Battle Royale auront enfin leur propre objectif de collection. Les défis n’ont pas encore été révélés, mais voici les quatre camouflages de maîtrise disponibles :

Tigre d’or

Rançon du roi

Catalyseur

Abysse

Le système de Prestige débarque également dans Warzone. Ce système permet de réinitialiser son rang une fois le niveau 55 atteint, tout en débloquant des récompenses exclusives à chaque réinitialisation. Vous pouvez utiliser un jeton de Prestige pour conserver un objet précieux à chaque nouvelle progression, alors choisissez-le avec soin.

Améliorations de qualité de vie

En plus des grandes nouveautés de la Saison 1, quelques ajustements viennent améliorer l’expérience de jeu dans Warzone :

Contour de rareté des armes

Ping de butin déclenchant un ping de direction

Réduction de la durée des pings en direct

Ramassage d’une auto-réanimation en étant à terre

Les ennemis à terre ne déclenchent pas Alerte maximale

Signal sonore du niveau de menace de prime

Réduction des éclaboussures en jeu

Cartes de butin minimisées lors de l’examen du loot

Améliorations du loot dans les armoires à médicaments

Améliorations du franchissement d’obstacles

Modifications des ascenseurs et des tyroliennes

Simplification des menus et de l’interface en partie

Modifications des séquences d’infiltration et d’exfiltration

D’autres changements devraient être annoncés à l’approche du lancement, et nous mettrons cette page à jour dès que de nouveaux détails seront révélés.

En attendant, consultez les meilleures armes de Black Ops 6 qui pourraient dominer Warzone dès leur arrivée.