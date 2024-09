Warzone vient de ruiner la visibilité avec un simple changement d’arme de la Saison 6

Les joueurs PC de Warzone semblent une nouvelle fois pénalisés, car ils pensent que la fumée des armes a empiré avec la mise à jour de la Saison 6, affectant encore une fois leur visibilité.

Au fil des années, les joueurs de Warzone ont eu de nombreuses raisons de se plaindre concernant la visibilité. Si vous vous souvenez de Verdansk, il y avait une période où les rayons du soleil éblouissaient littéralement les joueurs, les rendant incapables de voir correctement.

Plus récemment, les joueurs ont exprimé leur frustration face aux ombres qui rendaient leurs ennemis invisibles, ainsi que la fumée des armes qui venait obscurcir leur viseur en plein combat. Cette fumée est devenue une véritable source de frustration, et au fil du temps, les joueurs ont remarqué qu’elle devenait de plus en plus gênante avec l’apparition de ce qu’on appelle le “bloom”.

Ce problème affecte particulièrement les joueurs sur clavier et souris, car ils ne bénéficient pas de l’aide à la visée qui pourrait contrer cet effet. Et malheureusement, cela s’est encore aggravé au début de la Saison 6.

“La fumée des armes est bien pire après la mise à jour de la Saison 6“, s’est plaint un utilisateur Reddit nommé dinzzy, en montrant une image comparative entre avant et après la mise à jour.

“Adieu clavier/souris 🙁“, a réagi un joueur déçu. “La fumée des armes ne devrait même pas exister, je me fiche complètement du réalisme du jeu“, a ajouté un autre joueur.

“Je pensais être le seul à ne rien voir quand je mettais un ennemi au sol. Avec la fumée des armes et les grenades fumigènes lancées partout, j’ai l’impression de jouer à ‘vape warfare’“, a commenté un autre utilisateur avec une pointe d’humour.

Certains fans ont également souligné que ce problème est encore plus prononcé dans les zones sombres du goulag et du stand de tir. Cela fait déjà un certain temps que ces conditions de faible luminosité posent problème.

Cependant, il existe un moyen de contourner la fumée des armes grâce à certains plans spécifiques. En général, ces plans font partie de la collection Blackcell, ce qui donne l’impression que le jeu devient en quelque sorte un modèle pay-to-win.

Ce n’est pas le seul problème qui émerge avec la Saison 6. En effet, la nouvelle poignée Bracefire-HC est jugée “cassée”, car elle rend les bruits de pas quasiment inaudibles.