Warzone : Le NZ-41 n’aurait pas changé depuis son dernier nerf

Selon des statistiques de Call of Duty: Warzone, le recul du NZ-41 n’aurait pas reçu de nerf lors de la mise à jour du 7 juillet comme mentionné dans les notes de patch.

Dans les notes de patch de la mise à jour du 7 juillet sur Warzone Pacific, il a été mentionné que le NZ-41 aurait reçu un nerf au niveau de son recul mais selon WhosImmortal, un expert des statistiques du jeu, ce ne serait pas vraiment le cas.

Le fusil d’assaut NZ-41 a tellement dominé la méta de Warzone pendant longtemps que les développeurs ont dû s’y attaquer à plusieurs reprises pour nerfer l’arme lors de la Saison 4 et dans la mise à jour du 30 juin dernier. Mais ceci n’a créé qu’une petite différence et l’arme reste encore la plus populaire de toutes pour le moment.

Advertisement

Lire aussi – Le NZ-41 de Warzone se fait ridiculiser par cette classe

Le 7 juillet, Raven Software a implémenté un nouveau nerf pour tenter d’équilibrer à nouveau le NZ-41 mais l’arme continue de dominer toutes les autres de sa catégorie. Et désormais des statistiques prouvent que l’arme n’a pas vraiment reçu de nerf au final.

Dans les dernières notes de patch, on pouvait lire une réduction de 20% de récupération du recul pour rendre l’arme plus difficile à contrôler mais des statistiques montrent le contraire. Selon ces statistiques, la récupération du recul n’aurait baissé que de 2,78% au lieu de 20% mentionné dans les notes de patch. WhosImmortal a ensuite expliqué que ce facteur n’est dans tous les cas pas très impactant sur les armes, surtout le NZ-41.

Advertisement

Lire aussi – Quelle est la taille de Bonne Fortune par rapport à Rebirth Island

Il faudra donc sûrement attendre d’autres mises à jour pour que le NZ-41 soit réellement détrôné sur Call of Duty: Warzone Pacific.