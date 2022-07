Warzone : Les mitrailleuses ont besoin d’un buff pour équilibrer la méta

De nombreux joueurs de Call of Duty: Warzone Pacific en ont marre de voir des fusils d’assaut dominer la méta, ils demandent donc des meilleures mitrailleuses.

Même si elles sont supposées être les meilleures armes à longue distance, à part pour quelques exceptions, les mitrailleuses n’ont jamais vraiment dominé la méta. Des joueurs ont déclaré que cette catégorie d’arme n’a pas vraiment d’identité, les joueurs demandent donc des buffs majeurs pour cette catégorie.

La méta de Warzone Pacific bouge très rapidement mais les catégories d’arme qui dominent sont souvent toujours les mêmes : fusils d’assaut, mitraillette et fusil de précision. On voit très peu de fusils à pompe et de mitrailleuses même si on peut tout de même citer quelques exceptions par moment.

Advertisement

Lire aussi – L’astuce de génie pour avoir un largage Warzone rapidement

Lorsqu’on parle d’arme à longue distance, on pense très rapidement aux fusils d’assaut. Même si certains fusils tactiques et quelques mitrailleuses ont dominé la méta. Il ne nous reste plus que quelques saisons avant de boucler Warzone Pacific et de passer à Warzone 2.0 et les joueurs voudraient voir quelques changements majeurs dans la méta pour changer les habitudes.

Le joueur nommé “lonlyPlayAOE3” sur Reddit a écrit un long post où il exprime sa frustration par rapport au manque de mitrailleuses dans la méta de Warzone depuis trop longtemps.

“L’identité de m*rde des mitrailleuses dans Warzone”

Advertisement

Lire aussi – Cette arme de Warzone devrait remplacer le NZ-41

Il espère au moins que cette catégorie d’arme aura plus d’identité et de force sur Call of Duty: Modern Warfare 2 ainsi que Warzone 2.0 qui sortent plus tard en cette année 2022.

La méta de Warzone Pacific devrait encore bouger quelques fois au cours des prochaines mises à jour majeures dont la Saison 4 Rechargée et potentiellement la Saison 5 à la fin de l’été.