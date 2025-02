La meilleure classe du TR2 dans Warzone : accessoires, atouts…

Au fil des années, le FAL a toujours été considéré comme un fusil d’assaut dans Call of Duty. Mais dans Warzone, Treyarch a décidé de le transformer en fusil tactique, lui donnant au passage un nouveau nom : le TR2.

Grâce à sa maniabilité exemplaire, le TR2 est capable d’éliminer un ennemi sans armure en trois à quatre tirs jusqu’à 100 mètres. En fonction de vos accessoires, vous pouvez optimiser le TR2 pour le combat à longue distance ou l’adapter aux affrontements rapprochés et à mi-distance.

Cette nouvelle version ne ressemble pas vraiment a celle de Modern Warfare 2, mais ce rework offre une nouvelle approche intéressante pour cette arme.

Voici la meilleure classe du TR2 dans Warzone pour maximiser son potentiel.

La meilleure classe du TR2

Accessoires

Lunette : Willis x3

: Willis x3 Bouche : Compensateur

: Compensateur Canon : Canon renforcé

: Canon renforcé Accessoire canon : Poignée avant verticale

: Poignée avant verticale Chargeur : Chargeur étendu II

: Chargeur étendu II Poignée arrière : Poignée express

: Poignée express Crosse : Crosse lourde

: Crosse lourde Mods de tir : Munitions haute pression 7.62 OTAN

Activision

Le choix d’une lunette est une question de préférence personnelle, mais la Willis x3 offre une ligne de mire parfaite pour les duels à n’importe quelle distance.

Le Compensateur surpasse toutes les options de bouche, car il réduit le recul au premier coup, ce qui est essentiel pour le TR2. Comme ce fusil tactique a une cadence de tir semi-automatique, la réduction du recul de l’arme au premier coup vous place dans une meilleure position pour tirer les coups suivants.

Dans le même ordre d’idées, la Poignée avant verticale améliore également le recul horizontal, qui devient un problème lors de l’utilisation du TR2.

De plus, le Canon renforcé et les Munitions haute pression 7.62 OTAN répondent à deux besoins essentiels : étendre la portée des dégâts de l’arme et augmenter la cadence de tir pour concurrencer les armes plus rapides.

Le Chargeur étendu II est indispensable pour compléter cette classe. Il fait passer la taille du chargeur de 20 à 40, ce qui permet d’affronter plus facilement plusieurs ennemis à la fois.

Enfin, la Poignée express améliore la vitesse de visée, ce qui vous permet de ne pas être battu au premier coup lors d’un échange de coups de feu tandis que la Crosse lourde réduit le flinch, ce qui est très important.

Équipements

Tactique : Grenade fumigène

Grenade fumigène Mortel : Couteau de lancer

Le Couteau de lancer permet d’achever les ennemis à terre au lieu de gaspiller des munitions, et la Grenade fumigène vous mettra à l’abri.

Atouts et Joker

Activision

Atout 1 : Pillard

Pillard Atout 2 : Traqueur

Traqueur Atout 3 : En alerte

En alerte Joker : As de la gâchette

Pillard est le meilleur choix pour le premier emplacement d’atout, car toutes vos armes commencent avec le maximum de munitions, et les ennemis laissent tomber des munitions, un objet d’équipement tactique et mortel, une plaque et de l’argent supplémentaire. Les autres options n’offrent pas les mêmes avantages.

Traqueur permet ensuite de voir les traces de pas des ennemis, et les balles que vous tirez marquent brièvement un ennemi pour vous et votre escouade. Dans cette version de Warzone, cet atout comporte une nouvelle fonctionnalité qui change la couleur des bruits de pas en fonction de leur ancienneté, ce qui permet de mieux gérer les escarmouches dans un bâtiment.

Enfin, il est difficile de faire mieux que En alerte en atout 3. Si vous vous trouvez à moins de 30 mètres d’un ennemi qui n’est pas équipé de Sang-froid, un message s’affiche à l’écran : “Ennemi proche”.

De plus, un indicateur s’affiche à l’écran lorsqu’un ennemi vous regarde de n’importe quelle direction à moins de 200 mètres, ce qui en fait le meilleur Atout 3.

Points forts et points faibles du TR2

Points forts Points faibles Meilleure maniabilité de sa catégorie TTK inférieur à la moyenne Excellente cadence de tir Plus de recul que les autres fusils tactiques Facile à prendre en main Chargeur de petite taille

Le TR2 se débloque en complétant les six défis de l’événement Traqueur des ombres.

Les meilleures alternatives au TR2

Le TR2 ne vous convient pas ? Pas de problème, le Goblin MK2 reste une meilleure option en tant que fusil semi-automatique, offrant une cadence plus rapide et de meilleures performances globales.

Si vous préférez une arme entièrement automatique, le XM4 reste une valeur sûre, même si son gameplay peut sembler classique et sans surprise.

Pour découvrir les meilleures alternatives méta au TR2, découvrez notre tier list des armes dans Call of Duty: Warzone.