La meilleure classe de la Static-HV dans Warzone : accessoires, atouts, équipements

La Static-HV est une excellente mitraillette dans Warzone, particulièrement efficace à moyenne portée, surtout lorsqu’elle est utilisée avec une classe méta.

La Static-HV est la version Call of Duty du Kel-Tec P50. Tout comme son homologue réel, cette mitraillette dispose d’une cadence de tir rapide et d’un grand chargeur. Elle offre également d’excellentes statistiques de mobilité et une manipulation rapide, ce qui en fait l’une des armes les plus polyvalentes du jeu.

Un inconvénient de la Static-HV est que son TTK est légèrement plus lent que celui de ses concurrents comme le Superi 46 et le FJX Horus. Par conséquent, elle n’est pas la plus forte à courte portée.

Cependant, sa polyvalence impressionnante et son faible recul en font une arme de soutien très puissante et une mitraillette compétitive en général.

De nombreuses façons, la Static-HV se joue de manière similaire au FSS Hurricane, mais avec un TTK et un profil de dégâts bien supérieurs.

Voici donc comment équiper cette arme dans la Saison 5 de Warzone.

Sommaire

La meilleure classe de la Static-HV dans Warzone

Les meilleurs accessoires de la Static-HV

Bouche : Silencieux de Quartier-maître

: Silencieux de Quartier-maître Canon : Canon long Garrote-8

: Canon long Garrote-8 Lunette : Lunette JAK sans verre

: Lunette JAK sans verre Crosse : Crosse légère Spry 34

: Crosse légère Spry 34 Accessoire canon : Garde-main XTEN Phantom-5

La Static-HV étant une mitraillette polyvalente, il est préférable d’équiper cette arme pour la rendre plus puissante à moyenne portée, lui permettant de rivaliser avec les fusils d’assaut.

Le Canon long Garrote-8 est une excellente option pour cela, augmentant la portée efficace et la vitesse des balles de 25 %.

Cependant, un gros inconvénient de ce canon presque parfait est qu’il réduit considérablement la mobilité, ce qui peut rendre les déplacements fastidieux. Pour résoudre ce problème, équipez la Crosse légère Spry 34, qui permet à la Static-HV de rester vive et réactive, bien qu’au détriment d’un recul supplémentaire.

Heureusement, ce recul accru est à peine perceptible, car la Static-HV est une arme à faible recul avec un schéma presque exclusivement vertical. Cela devient encore plus vrai avec le Silencieux de Quartier-maître et le Garde-main XTEN Phantom-5, qui offrent une amélioration combinée de 15 % du recul vertical et de 20 % du recul horizontal.

Un grand défaut de la Static-HV est son viseur de base qui peut être difficile à utiliser même dans les meilleures situations. Par conséquent, une lunette méta comme la Lunette JAK sans verre est extrêmement utile, car elle facilite la détection et le suivi des ennemis.

Les meilleurs atouts avec la Static-HV

Atout 1 : Pas de course

Pas de course Atout 2 : Tour de passe-passe

Tour de passe-passe Atout 3 : Trempé

Trempé Atout 4 : Alerte maximale

Pas de course est un atout indispensable à utiliser avec la Static-HV, car il vous permet de traverser rapidement les différentes cartes de Warzone. De même, Tour de passe-passe améliore la vitesse de rechargement, réduisant le temps d’arrêt entre les combats et diminuant les chances d’être éliminé en train de recharger.

Mais Warzone ne se résume pas seulement à obtenir des éliminations. La gestion des ressources est tout aussi importante. Trempé aide beaucoup à cet égard, réduisant le nombre de plaques d’armure nécessaires pour une guérison complète de 3 à 2. Cela permet non seulement d’économiser des plaques pour les moments où elles sont le plus nécessaires, mais aussi d’accélérer le processus de guérison, vous permettant de retourner au combat plus rapidement.

La survie est également inestimable dans Warzone, ce qui explique pourquoi Alerte maximale est une option si populaire. Obtenir des informations supplémentaires sur la position des ennemis chaque fois qu’ils vous visent est non seulement excellent pour la conscience de la situation, mais réduit également les chances d’être abattu sans avoir la possibilité de réagir.

Les meilleurs équipements avec la Static-HV

Tactique : Grenade fumigène

Grenade fumigène Mortel : Couteau de lancer

La méta des équipements de Warzone est depuis longtemps établie, avec le Couteau de lancer et la Grenade fumigène étant les meilleures options polyvalentes. Le Couteau de lancer peut être utilisé pour achever rapidement les cibles abattues afin d’économiser des munitions, tandis que la Grenade fumigène aide à créer une couverture en cas de besoin, ce qui est particulièrement utile dans les scénarios de fin de partie où vous devez traverser des zones exposées et ouvertes.

Comment débloquer la Static-HV dans Warzone

La Static-HV peut être débloquée en complétant le Secteur 6 du Passe de Combat de la Saison 5. Alternativement, extraire cette nouvelle mitraillette dans le mode Zombies la débloquera également, ce qui est une excellente méthode si vous avez un ami prêt à vous la donner.

Les meilleures alternatives à la Static-HV dans Warzone

L’AMR9 a beaucoup en commun avec la Static-HV, les deux ayant des TTK légèrement plus lents mais une grande précision et un faible recul pour compenser.

La mitraillette HRM-9 est également un excellent choix à utiliser dans le Battle Royale.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Warzone, retrouvez notre sélection de guides :

