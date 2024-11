La meilleure classe de la PU-21 dans Warzone : accessoires, atouts…

La PU-21 est une mitrailleuse incontournable de Black Ops 6, et ses performances impressionnantes semblent déjà se retranscrire dans Warzone.

Alors que la méta de Black Ops 6 tourne principalement autour des fusils d’assaut et des mitraillettes, la PU-21 se démarque grâce à sa mobilité légère et ses dégâts élevés, rappelant davantage un fusil d’assaut qu’une mitrailleuse classique.

Cette arme offre un équilibre unique qui la rend polyvalente et redoutable. Voici comment vous devez l’équiper afin de maximiser son potentiel.

La meilleure classe de la PU-21

Accessoires

Lunette : Kepler point rouge

: Kepler point rouge Bouche : Compensateur porté

: Compensateur porté Canon : Canon renforcé

: Canon renforcé Accessoire canon : Poignée avant verticale

: Poignée avant verticale Chargeur : Chargeur rapide I

: Chargeur rapide I Poignée arrière : Poignée commando

: Poignée commando Crosse : Crosse lourde

: Crosse lourde Mods de tir : Ressorts de recul

L’intégration de Black Ops 6 dans Warzone s’est accompagnée d’un luxe majeur, à savoir l’inclusion du joker As de la gâchette. Grâce à lui, nous pouvons utiliser jusqu’à huit accessoires sur la PU-21.

Pour la lunette, nous avons opté pour le Kepler point rouge. Même si nous préférons généralement un grossissement plus important sur une arme à longue portée, la PU-21 n’est pas exactement conçue pour les duels à longue portée et nous ne voulons pas la forcer à agir de la sorte. L’utilisation d’une lunette à plus faible grossissement nous permet de conserver sa mobilité et sa viabilité à courte et moyenne distance.

Nous utilisons ensuite des accessoires pour faciliter le contrôle du recul et améliorer la précision. Le Compensateur porté améliore le recul vertical et le contrôle du recul au premier coup, tandis que la Poignée avant verticale améliore le contrôle du recul horizontal. Les Ressorts de recul améliorent également le contrôle du recul horizontal et vertical.

Par ailleurs, le Canon renforcé améliore considérablement la portée des dégâts et la vitesse des balles, tandis que la Poignée commando améliore à la fois la vitesse de visée et de tir, tandis que le Chargeur rapide I améliore également ces deux éléments ainsi que la rapidité de rechargement. En revanche, la capacité du chargeur est réduite de 60 à 45 balles.

En rapport: Les meilleures armes de Black Ops 6 à monter avant la Saison 1 de Warzone

Enfin, la Crosse lourde est plus un luxe qu’une nécessité, mais elle donne un bon coup de pouce à la résistance au flinch, ce qui peut s’avérer vital dans un échange de coups de feu.

Équipements

Tactique : Grenade fumigène

Grenade fumigène Mortel : Bombe collante

L’association de la Bombe collante avec une Grenade fumigène est toujours un combo très efficace de Warzone.

Atouts et Joker

Atout 1 : Survivant

Survivant Atout 2 : Quartier-maître

Quartier-maître Atout 3 : Trempé

Trempé Joker : As de la gâchette

Survivant permet de régénérer votre santé plus rapidement et d’être réanimé plus vite lorsque vous êtes à terre. Dans les combats les plus violents, cela peut faire la différence entre la victoire et la défaite.

Quartier-maître figure parmi les meilleurs choix en Atout 2. Le fait de recharger constamment votre équipement au fil de la partie est toujours une bonne chose.

Même si Fantôme est évidemment un choix très utile, la perte des sacs à dos dans l’intégration de Black Ops 6 signifie que vous ne pouvez plus simplement empiler jusqu’à 18 plaques d’armure. C’est pourquoi vous devrez les utiliser plus efficacement, et Trempé vous facilite grandement la tâche.

Points forts et points faibles de la PU-21

Points forts Points faibles Faible recul Mobilité réduite Dégâts élevés Temps de visée lent Bonne portée Capacité de chargeur standard

Vous pouvez débloquer la mitrailleuse PU-21 dès le niveau 4 dans Black Ops 6 et Warzone.

Les meilleures alternatives à la PU-21

Si vous cherchez une alternative à la PU-21, vous avez plusieurs options. Si vous avez besoin de quelque chose qui tire de manière un peu plus régulière et qui vous permet d’atteindre des cibles un peu plus éloignées, nous vous recommandons d’opter pour la XMG. Il s’agit d’une autre mitrailleuse, mais avec une cadence de tir plus lente et un recul plus facile à gérer.

Vous pouvez également opter pour un fusil d’assaut capable d’infliger de sérieux dégâts, auquel cas nous vous recommandons d’essayer le Model L.

Pour découvrir les meilleures alternatives méta à la PU-21, découvrez notre tier list des armes dans Call of Duty: Warzone.