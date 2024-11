La meilleure classe de la PP-919 dans Warzone : accessoires, atouts…

Bien que sa faible cadence de tir, sa maniabilité et sa mobilité limitent son efficacité dans Black Ops 6, la PP-919 s’impose en revanche comme une arme redoutable dans Warzone.

Dans le cadre de Warzone, les mitraillettes sont toujours parmi les catégories d’armes les plus populaires. Chaque saison, ces armes dominent la méta des combats à courte portée, et cette année ne fait pas exception.

Mais avec la variété d’armes issues de Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 et Black Ops 6, choisir la meilleure option peut s’avérer complexe. Mais grâce à ses caractéristiques uniques, la PP-919 se distingue comme une des armes les plus compétitives de la Saison 1.

Voici la meilleure classe de la PP-919 dans Warzone.

La meilleure classe de la PP-919

Accessoires

Bouche : Compensateur

: Compensateur Canon : Canon rainuré

: Canon rainuré Poignée arrière : Poignée commando

: Poignée commando Crosse : Crosse équilibrée

: Crosse équilibrée Mods de tir : Munitions pressurisées 9 x 18mm Makarov

Activision

Contrairement à d’autres mitraillettes, la PP-919 n’a pas besoin d’un chargeur étendu grâce à sa capacité de 64 balles, et son viseur de base est suffisamment propre pour éviter d’ajouter une lunette. Cette classe vise donc à améliorer la vitesse des balles, la mobilité et la précision pour compenser les faiblesses les plus évidentes de l’arme.

Le Compensateur réduit le recul vertical et horizontal, augmentant ainsi la stabilité. La Poignée commando et la Crosse équilibrée améliorent la maniabilité et la mobilité, choses essentielles pour les combats rapprochés.

Enfin, le Canon rainuré et les Munitions pressurisées 9 x 18mm Makarov augmentent la vitesse des balles, renforçant l’efficacité à moyenne distance.

Équipements

Tactique : Grenade fumigène

Grenade fumigène Mortel : Couteau de lancer

Le Couteau de lancer est une excellente option mortelle pour éliminer rapidement des ennemis à terre, tandis que la Grenade fumigène est indispensable pour traverser des zones ouvertes ou fuir une situation dangereuse.

Atouts et Joker

Activision

Atout 1 : Dextérité

Dextérité Atout 2 : Régénération rapide

Régénération rapide Atout 3 : Trempé

Trempé Joker : Surarmement

Avec une arme comme la PP-919, la mobilité est essentielle. Dextérité s’impose donc comme le meilleur Atout 1, réduisant les mouvements de l’arme lors des glissades, plongeons et sauts, tout en diminuant les dégâts de chute.

En Atout 2, Régénération rapide est le choix logique. Il accélère la régénération de santé après une élimination ou l’insertion d’une plaque d’armure, tout en permettant de tirer au jugé en équipant une plaque. Cet avantage peut être décisif dans les moments critiques.

Enfin, Trempé est un excellent choix pour l’Atout 3. Il permet de maximiser votre armure avec seulement deux plaques au lieu de trois, vous offrant un avantage stratégique et un gain de temps dans les combats prolongés.

Points forts et points faibles de la PP-919

Points forts Points faibles

La PP-919 se débloque en atteignant le niveau 37 dans Black Ops 6 et Warzone. Cela nécessite un certain investissement en temps, mais vous pouvez accélérer votre progression en suivant les meilleures stratégies pour monter en niveau rapidement.

Les meilleures alternatives à la PP-919

Si la cadence de tir relativement lente de la PP-919 ne vous convient pas, d’autres options comme la Jackal PDW ou la C9 peuvent être plus adaptées. Ces armes offrent une cadence de tir plus rapide et une puissance de feu plus élevée, parfaites pour les joueurs cherchant des affrontements plus dynamiques.

Pour découvrir les meilleures alternatives méta à la PP-919, découvrez notre tier list des armes dans Call of Duty: Warzone.