La meilleure classe du LW3A1 Frostline dans Warzone : accessoires, atouts…

Avec l’intégration de Black Ops 6, Warzone entre dans une nouvelle ère où le LW3A1 Frostline s’impose déjà comme l’un des fusils de précision les plus fiables et efficaces du Battle Royale, à condition de l’équiper avec les bons accessoires.

En multijoueur, les cartes de BO6 favorisent généralement des armes pour le combat rapproché, ce qui a rendu les fusils de précision moins populaires. Cependant, dans Warzone, les snipers restent des piliers incontournables de la méta, et le LW3A1 Frostline se démarque pour exceller dans les duels à longue portée.

L’article continue après la publicité

Voici la meilleure classe du LW3A1 Frostline , incluant les accessoires, atouts et équipements méta.

L’article continue après la publicité

La meilleure classe du LW3A1 Frostline

Accessoires

Bouche : Silencieux

: Silencieux Canon : Canon forgé à froid

: Canon forgé à froid Busc : Appui-joue express

: Appui-joue express Crosse : Crosse légère

: Crosse légère Mods de tir : Munitions haute pression 7.62 OTAN

Activision

Avec cette classe, vous adoptez un style de jeu stationnaire, éliminant vos cibles à distance tout en réduisant le risque d’être pris par surprise. Le Silencieux est indispensable pour réduire le flash de votre arme et votre présence sur la mini-carte, rendant vos tirs plus difficiles à localiser.

Le Canon forgé à froid augmente considérablement la zone de dégâts mortels en un coup. Sans cet accessoire, il n’y a que la tête et le haut du torse qui garantissent une élimination en un tir. Avec lui, tout ce qui se trouve au-dessus des genoux devient une cible fatale. En contrepartie, le temps de visée est légèrement ralenti, mais l’Appui-joue express compense en améliorant la vitesse de visée.

L’article continue après la publicité

Pour réduire les oscillations de la lunette, la Crosse légère est un choix crucial, tandis que les Munitions haute pression 7.62 OTAN augmentent significativement la vélocité des balles, réduisant les chances que vos cibles esquivent vos tirs.

L’article continue après la publicité

Équipements

Tactique : Stimulant

Stimulant Mortel : Piège explosif

Piège explosif est une option redoutable pour protéger votre position. Une fois en place, cet explosif explose automatiquement lorsque des ennemis s’approchent, infligeant de lourds dégâts.

Le Stimulant est quant à lui un outil tactique polyvalent. Il soigne rapidement vos blessures en plein combat et booste votre vitesse de déplacement, ce qui est crucial lorsque vous devez quitter une position.

L’article continue après la publicité

Atouts et Joker

Activision

Atout 1 : Dextérité

Dextérité Atout 2 : Sang-froid

Sang-froid Atout 3 : Fantôme

Fantôme Joker : Cartouchière

La combinaison Sang-froid et Fantôme est essentielle pour cette classe. Sang-froid vous rend invisible aux cibles thermiques, aux drones IA, et à certains effets de reconnaissance ennemis. Fantôme, quant à lui, vous protège des radars ennemis lorsque vous êtes en mouvement.

L’article continue après la publicité

Dextérité est également un atout important, car il réduit les mouvements de l’arme lors des glissades, plongeons et sauts, tout en diminuant les dégâts de chute.

En tant que sniper stationnaire, le Joker Cartouchière est un excellent choix puisqu’il vous fournira une sacoche de munitions, vous permettant ainsi de rester concentré sur votre position.

L’article continue après la publicité

Points forts et points faibles du LW3A1 Frostline

Points forts Points faibles Précision remarquable Cadence de tir limitée Élimination en une balle Dépendance aux accessoires pour la mobilité Excellent pour quickscope Visée lente

Le LW3A1 Frostline est débloqué par défaut dans Warzone, mais vous devrez atteindre le niveau 4 pour accéder aux classes personnalisées et commencer à ajuster les accessoires et atouts.

Les meilleures alternatives au LW3A1 Frostline

Si vous recherchez une alternative au LW3A1 avec des caractéristiques similaires, le LR 7.62 est alors une excellente option. Ce fusil de précision polyvalent offre des dégâts comparables avec moins de recul, mais il ne rivalise pas avec la portée du Frostline dans Warzone.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour un style de jeu plus agressif, le SVD est un choix naturel. Avec une cadence de tir supérieure et une conception plus légère, il est idéal pour les duels à moyenne portée et les styles de jeu plus dynamiques.

Pour découvrir les meilleures alternatives méta au LW3A1 Frostline, découvrez notre tier list des armes dans Call of Duty: Warzone.