La meilleure classe du Krig C dans Warzone : accessoires, atouts…

Le Krig C est un fusil d’assaut introduit dans Warzone à l’occasion de la Saison 1 de l’ère Black Ops 6. Découvrez la meilleure classe pour en profiter.

Facile à contrôler, précis et profitant d’une portée étendue, le Krig C est l’archétype même du fusil d’assaut polyvalent capable de répondre présent dans toutes les situations. S’il n’a évidemment pas le meilleur TTK des AR de Call of Duty, sa versatilité en fait tout de même une arme redoutable.

Découvrez les accessoires, atouts et équipement dont vous aurez besoin pour confectionner la meilleure classe du Krig C

La meilleure classe du Krig C

Accessoires

Lunette : Jason armory x2

Jason armory x2 Bouche : Silencieux

Silencieux Canon : Canon renforcé

Canon renforcé Accessoire canon : Poignée avant verticale

Poignée avant verticale Chargeur : Chargeur étendu II

Chargeur étendu II Poignée arrière : Poignée commando

Poignée commando Crosse : Crosse équilibrée

Crosse équilibrée Mods de tir : Ressorts de recul

Activision

L’une des meilleures manières de renforcer un fusil d’assaut aussi polyvalent que le Krig C est de mettre le paquet sur ses capacités à longue distance. Le Canon renforcé couplé à l’excellente lunette Jason armory x2 permettent de toucher facilement vos cibles de loin, alors que le Silencieux assure votre discrétion.

Afin de garder le recul déjà raisonnable de l’arme sous contrôle, nous vous conseillons la Poignée avant verticale ainsi que les Ressorts de recul, pour une stabilité maximale.

Il est primordial de ne pas avoir à recharger constamment dans Warzone, et c’est pourquoi nous vous conseillons le Chargeur étendu II qui peut vous aider à enchaîner les kills sans temps mort.

Enfin, la combinaison de la Poignée commando et de la Crosse équilibrée vous assurent une bonne mobilité et une bonne maniabilité, des éléments indispensables dans les affrontements à courte et moyenne distance.

Équipements

Tactique : Fumigène

Fumigène Mortel : Charge pénétrante

Le Fumigène est un équipement polyvalent, qui peut aussi bien servir à faire diversion qu’à bloquer une ligne de vue dangereuse. En second équipement, une bonne vieille Charge pénétrante reste l’outil idéal pour forcer un ennemi à quitter sa couverture.

Atouts et Joker

Atout 1 : Dextérité

Dextérité Atout 2 : Régénération rapide

Régénération rapide Atout 3 : Fantôme

Fantôme Joker : As de la gâchette

Avec l’atout Dextérité et le Joker As de la gâchette – qu’on utilise pour incorporer un peu de mobilité via les accessoires – le Krig C est une arme relativement mobile étant donné sa portée.

Régénération rapide est un atout précieux dans Warzone, qui permet de limiter au maximum la durée durant laquelle vous êtes vulnérable après un kill. On l’associe à Fantôme, qu’on ne présente plus tant son effet sauve des vies.

Points forts et points faibles du Krig C

Points forts Points faibles Fiable à toutes les portées Recul capricieux lors du tir soutenu Bonne précision TTK moyen Facile à utiliser Cadence de tir faible

Pour débloquer le Krig C, vous devez compléter la page 6 du Battle Pass gratuit de la Saison 1.

Les meilleures alternatives au Krig C

Le Krig C est loin d’être le seul fusil d’assaut à proposer un profil polyvalent et viable à toutes les distances. Si vous souhaitez découvrir d’autres armes comparables, donnez votre chance au Model L et au XM4.

Avant de foncer sur le champ de bataille, pensez à consultre notre Tier list des meilleures armes méta dans Warzone.