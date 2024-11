La meilleure classe de la Kompakt 92 dans Warzone : accessoires, atouts…

La Kompakt 92 est une mitraillette survoltée au feeling unique dans Warzone. Découvrez les accessoires, atouts et équipements pour la rendre surpuissante.

Beaucoup de joueurs de Call of Duty adorent un profil d’armes bien particulier : les SMG à la cadence de tir folle, qui profitent d’un TTK phénoménal au prix d’une précision lamentable. On peut citer la WSP Swarm ou encore la Fennec 45, et la Kompakt 92 fait aussi partie de ces armes ultra-mobiles et terrifiantes à courte portée.

Sans plus attendre, découvrez la meilleure classe pour profiter de la Kompakt 92 dans Warzone.

La meilleure classe de la Kompakt 92

Accessoires

Bouche : Compensateur

Compensateur Canon : Canon renforcé

Canon renforcé Accessoire canon : Poignée avant verticale

Poignée avant verticale Chargeur : Chargeur étendu III

Chargeur étendu III Poignée arrière : Poignée commando

Activision

La Kompakt 92 dispose déjà d’un TTK et d’une mobilité exceptionnels, et il est donc judicieux de chercher à compenser ses points faibles afin de rendre cette mitraillette plus précise et fiable.

Le Compensateur et la Poignée avant verticale sont des indispensables, qui permettent de dompter le recul pour que la Kompakt 92 puisse toucher vos cibles de manière consistante. Le Canon renforcé vient également mettre un coup de fouet à la vélocité des balles médiocre de la SMG, en plus de lui offrir un peu de portée.

Le chargeur de base est bien trop petit pour espérer enchaîner les kills. Mieux vaut ne pas lésiner sur ce problème en optant pour le plus grand chargeur disponible, à savoir le Chargeur Étendu III. Pour compenser les énormes malus à la maniabilité du chargeur, vous pouvez équiper un poignée arrière comme la Poignée commando.

Équipements

Tactique : Grenade flash

Grenade flash Mortel : Hache de combat

Pour cette classe, il est important de choisir des équipements qui correspondent à un gameplay très mobile et agressif. La Grenade flash et la hache de combat sont des outils très efficaces dans les affrontements à courte portée.

Atouts et Joker

Atout 1 : Pillard

Pillard Atout 2 : Démineur

Démineur Atout 3 : Résolu

Résolu Joker : Surarmement

La Kompakt 92 crache des balles à une vitesse folle, et le gameplay qu’elle encourage vous fera forcément prendre des dégâts. Pillard est l’atout parfait pour obtenir toutes les ressources dont vous avez besoin.

Les explosifs en tout genre peuvent souvent casser le rythme des classes mobiles, et c’est pourquoi vous en protéger avec Démineur est une excellente idée.

La vitesse des SMG est une stat primordiale pour éviter un maximum de dégâts. Grâce à Résolu, vous devenez encore plus difficile à toucher lors des situations délicates.

Enfin, la Kompakt 92 manque cruellement de polyvalence et il est largement préférable de changer d’arme pour les échanges de tir à moyenne et longue portée. C’est pourquoi le joker Surarmement est parfaitement adapté à cette arme.

Points forts et points faibles de la Kompakt 92

Points forts Points faibles TTK extraordinaire à courte portée Portée limitée Cadence de tir extrême Recul capricieux Excellent mobilité Vélocité des balles faible Redoutable en Résurgence Manque de polyvalence

Le Kompakt 92 se débloque en atteignant le niveau 49. C’est donc une arme qui s’obtient très tard dans la progression, mais qui peut également être récupérée en obtenant son plan d’arme comme récompense, via la boutique ou le Battle Pass.

Les meilleures alternatives à la Kompakt 92

Vous cherchez une arme toujours très mobile et létale, mais un peu plus polyvalente que la Kompakt 92 ? Les meilleures candidates sont la Jackal PDW et la KSV.

Pour découvrir d’autres alternatives méta à la Kompakt 92, découvrez notre Tier list des meilleures armes dans Warzone.