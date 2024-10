La meilleure classe de la Kastov-LSW dans Warzone : accessoires, atouts, équipements

La Kastov LSW est une mitrailleuse unique en son genre qui est capable de faire des ravages dans Warzone à condition de bien l’équiper.

Ajoutée aux côtés du DTIR 30-06, la Kastov LSW n’a pas eu le même impact sur la méta de Warzone. Cependant, cette version inspirée du véritable RPL-20 reste une arme fascinante à essayer. Contrairement à la plupart des mitrailleuses, elle se distingue par un rechargement rapide et une grande précision, notamment en visée tactique ou lors de tirs au jugé, ce qui en fait une arme agressive, presque comparable à une grosse mitraillette avec un chargeur de 100 cartouches.

Ces caractéristiques uniques peuvent cependant rendre difficile le choix des accessoires à utiliser. Pour vous aider, voici la meilleure classe de la Kastov LSW.

Les meilleurs accessoires de la Kastov-LSW

Bouche : Silencieux de Quartier-maître

: Silencieux de Quartier-maître Lunette : Lunette JAK sans verre

: Lunette JAK sans verre Crosse : Crosse Spetsnaz S15

: Crosse Spetsnaz S15 Accessoire canon : Poignée en paracorde

: Poignée en paracorde Poignée arrière : Poignée Detector V1

La Kastov LSW génère beaucoup de recul, ce qui peut la rendre difficile à contrôler même à moyenne portée. C’est pourquoi il est essentiel d’utiliser des accessoires qui améliorent le contrôle du recul pour qu’elle soit efficace dans Warzone, et la Crosse Spetsnaz S15 est la meilleure option à cet égard.

L’ajout de la Poignée en paracorde et de la Poignée Detector V1 est indispensable pour réduire encore de 15 % le recul horizontal et de 20 % le recul vertical. Avec ces trois accessoires, la Kastov LSW devient relativement précise et capable de rivaliser avec d’autres armes à longue portée.

Le Silencieux de Quartier-maître est également un excellent accessoire pour maximiser la précision. Cet accessoire est devenu un incontournable pour la plupart des classes dans Warzone, et cette mitrailleuse ne fait pas exception. Il améliore le contrôle du recul tout en supprimant les tirs visibles sur le radar, bien qu’il pénalise légèrement la vitesse de visée et la vitesse de tir après un sprint.

Pour le dernier accessoire, la Lunette JAK sans verre est un excellent choix pour les combats à courte et moyenne portée. Elle offre un réticule clair et améliore la stabilité de visée, réduisant ainsi le recul visuel de l’arme.

Les meilleurs atouts avec la Kastov-LSW

Atout 1 : Pas de course

Pas de course Atout 2 : Tour de passe-passe

Tour de passe-passe Atout 3 : Trempé

Trempé Atout 4 : Alerte maximale

Un des principaux points faibles de cette classe Kastov LSW est la mobilité, avec une vitesse de sprint particulièrement lente. L’atout Pas de course aide à compenser cela en doublant la durée du sprint tactique et en réduisant son temps de recharge, ce qui vous permet de vous déplacer plus rapidement sur la carte.

L’atout Tour de passe-passe accélère le temps de rechargement. Bien que la base de l’arme propose déjà un rechargement rapide pour une mitrailleuse, la rendre encore plus rapide est toujours un avantage pour vous préparer à un prochain combat. De plus, l’atout Trempé vous permet de vous soigner avec seulement deux plaques d’armure au lieu de trois, ce qui réduit le temps nécessaire pour retrouver votre pleine santé.

Enfin, Alerte maximale est un excellent choix, car il vous alerte lorsque des ennemis visent dans votre direction. Cela vous donne une indication vitale pour anticiper les tirs ennemis et éviter les dégâts avant qu’il ne soit trop tard. Cet atout méta vous sauvera la vie plus d’une fois, ce qui en fait un incontournable pour votre classe.

Les meilleurs équipements avec la Kastov-LSW

Tactique : Grenade fumigène

Grenade fumigène Mortel : Cocktail Molotov

La Grenade fumigène est un excellent choix, offrant une couverture temporaire lorsque vous en avez besoin. Vous pouvez la lancer pour masquer une zone, réanimer un coéquipier en toute sécurité ou vous déplacer vers une nouvelle position sans être repéré. Le Cocktail Molotov, quant à lui, est idéal pour bloquer l’accès à une zone, particulièrement utile si vous êtes poursuivi et avez besoin de temps pour vous échapper.

Comment débloquer la Kastov-LSW

La Kastov LSW se débloque en complétant le secteur 9 du Passe de combat de la saison 6. Pour atteindre et terminer ce secteur, il vous faudra au moins 20 jetons de combat, que vous pouvez obtenir en jouant ou acheter avec des CoD Points.

Les meilleures alternatives à la Kastov-LSW

La TAQ Eradicator est la meilleure alternative à la Kastov LSW. Les deux sont des mitrailleuses à cadence de tir rapide avec des TTK compétitifs et sont plus mobiles que les autres armes de leur catégorie.

La mitrailleuse Bruen Mk9 est également un choix fiable dans le Battle Royale.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Warzone, retrouvez notre sélection de guides :

